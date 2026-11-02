Sinan Akçıl Cadılar Bayramı'nı eleştirdi! Kostümlü fotoğrafları çıktı

Her yıl 31 Ekim'de dünyanın dört bir yanında kutlanan Cadılar Bayramı bu sene de renkli görüntülere sebep oldu. Türkiye'de de Halloween partileri kutlanırken bu durum Sinan Akçıl'ı rahatsız etti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl bu sefer Cadılar Bayramı kutlanmasına takıldı.

Sinan Akçıl paylaşımında "Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse, cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip,dizi izleyebilirler" dedi.

Ancak Sinan Akçıl'ın bu paylaşımı sonrası eski görüntüleri ifşa oldu. Daha önce Halloween partisine katıldığı ortaya çıkan Akçıl'ın pozları bir anda sosyal medyada yayıldı.