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Sinan Akçıl Cadılar Bayramı'nı eleştirdi! Kostümlü fotoğrafları çıktı

Sosyal medyada gündeme dair yorumlarıyla zaman zaman dikkat çeken Sinan Akçıl bu sefer Cadılar Bayramı'nın Türkiye'de kutlanmasını eleştirdi. Akçıl'ın sözleri sonrası katıldığı Halloween partisindeki görüntüleri yayıldı.

Sinan Akçıl Cadılar Bayramı'nı eleştirdi! Kostümlü fotoğrafları çıktı

Her yıl 31 Ekim'de dünyanın dört bir yanında kutlanan Cadılar Bayramı bu sene de renkli görüntülere sebep oldu. Türkiye'de de Halloween partileri kutlanırken bu durum Sinan Akçıl'ı rahatsız etti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl bu sefer Cadılar Bayramı kutlanmasına takıldı.

Sinan Akçıl Cadılar Bayramı nı eleştirdi! Kostümlü fotoğrafları çıktı 1

Sinan Akçıl paylaşımında "Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse, cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip,dizi izleyebilirler" dedi.

Sinan Akçıl Cadılar Bayramı nı eleştirdi! Kostümlü fotoğrafları çıktı 2

Ancak Sinan Akçıl'ın bu paylaşımı sonrası eski görüntüleri ifşa oldu. Daha önce Halloween partisine katıldığı ortaya çıkan Akçıl'ın pozları bir anda sosyal medyada yayıldı.

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Sinan Akçıl
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