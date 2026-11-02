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Seren Serengil mirasını ona bırakacak! "Tek bir şartım var"

Uzun süredir Mustafa Rahman Tohma'yla birliktelik yaşayan Seren Serengil katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Seren Serengil mirasını kime bırakacağını ve şartını da açıkladı.

Seren Serengil mirasını ona bırakacak! "Tek bir şartım var"

Seren Serengil, Ayşe Arman'ın Sahici programına konuk olarak özel hayatına dair detayları açık açık anlattı. Sevgilisiyle ayrı odalarda uyuduklarını söyleyen ünlü isim, gecenin bir yarısı Tohma'dan istediklerini anlattı.

"Ayrı odalarda uyuyoruz. Ben yatakta 6 köpekle uyuyorum, şu an öncelik sevgili değil köpekler" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Seren Serengil mirasını ona bırakacak! "Tek bir şartım var" 1

"Gece canım mantı istediğinde Mustafa'yı arıyorum, yapıp getiriyor. Gece 2'de köpeklerin suyu bittiğinde ben kalkınca köpekler uyanıyor diye yine onu arayıp suyunu değiştirtiyorum. Çocuğum yok. Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır.”

Seren Serengil mirasını ona bırakacak! "Tek bir şartım var" 2

"BURADA KAYITLI KALSIN"

Ayşe Arman bu sözlere şaşırarak "Sen Tohma'ya dedin mi bunları?" dedi. Serengil ise "İinsan mirasını istediği kişiye bırakabilmeli. Türkiye'de bu yok. Burada da kayıtlı kalsın" yanıtını verdi.
Seren Serengil mirasını ona bırakacak! "Tek bir şartım var" 3

Ayşe Arman ise "Tohma'yı incitmiyor mu bu söylediğin şey? O inciniyor mu?" deyince Seren Serengil "Niye incinsin onu düşünüyorum ben. Bunları bırakırken onları unutma demek bu" dedi.

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Ayşe Arman Seren Serengil
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