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1 Kasım Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

1 Kasım 2026 Pazar TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta sonunun son gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, kanalların bugünkü yayın programını araştırmaya başladılar. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var?

1 Kasım Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

1 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in 1 Kasım Pazar güncel yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:45 - 04:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 04:00 - 04:45 Hayallerinin Peşinde
  • 04:45 - 05:35 Turgay Başyayla ile...
  • 05:35 - 09:05 Kalk Gidelim
  • 09:05 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:20 Lingo Türkiye
  • 14:20 - 17:30 Gönül Dağı
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:45 - 03:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız
  • 03:30 - 04:45 Müzik Arası
  • 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 16:30 Güller ve Günahlar
  • 16:30 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Daha 17

NOW Yayın Akışı

  • 02:15 - 04:45 Anne Yarısı
  • 04:45 - 05:30 Şevkat Yerimdar
  • 05:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Son Yaz
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 13:00 Merve Yıldırım İle...
  • 13:00 - 16:00 Ömür Usta
  • 16:00 - 19:00 Anne Yarısı
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 00:00 - 02:45 Anne Yarısı
  • 20:00 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 03:15 Kızılcık Şerbeti
  • 03:15 - 06:00 Muhtemel Aşk
  • 06:00 - 07:30 Nöri Kantar Ailesi
  • 07:30 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
  • 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 - 22:15 Muhbir

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:00 Sevdiğim Sensin
  • 04:00 - 07:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 07:00 - 08:15 İki Aile
  • 08:15 - 11:00 Sevdiğim Sensin
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Tuzlu Kahve
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:45 Suikast Treni

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 A.B.İ.
  • 05:00 - 07:30 Hercai
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:30 Altı Üstü İstanbul
  • 15:30 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

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