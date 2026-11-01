1 Kasım Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

1 Kasım Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in 1 Kasım Pazar güncel yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:45 - 04:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04:00 - 04:45 Hayallerinin Peşinde
- 04:45 - 05:35 Turgay Başyayla ile...
- 05:35 - 09:05 Kalk Gidelim
- 09:05 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 14:20 Lingo Türkiye
- 14:20 - 17:30 Gönül Dağı
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
KANAL D Yayın Akışı
- 01:45 - 03:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız
- 03:30 - 04:45 Müzik Arası
- 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 16:30 Güller ve Günahlar
- 16:30 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Daha 17
NOW Yayın Akışı
- 02:15 - 04:45 Anne Yarısı
- 04:45 - 05:30 Şevkat Yerimdar
- 05:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 13:00 Merve Yıldırım İle...
- 13:00 - 16:00 Ömür Usta
- 16:00 - 19:00 Anne Yarısı
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 00:00 - 02:45 Anne Yarısı
- 20:00 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 03:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:15 - 06:00 Muhtemel Aşk
- 06:00 - 07:30 Nöri Kantar Ailesi
- 07:30 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
- 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 22:15 Muhbir
STAR TV Yayın Akışı
- 01:30 - 04:00 Sevdiğim Sensin
- 04:00 - 07:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 07:00 - 08:15 İki Aile
- 08:15 - 11:00 Sevdiğim Sensin
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Tuzlu Kahve
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:45 Suikast Treni
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 A.B.İ.
- 05:00 - 07:30 Hercai
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 15:30 Altı Üstü İstanbul
- 15:30 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye