Daha 17 bu akşam var mı, yok mu? Daha 17 yeni bölüm ne zaman?

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan fenomen dizi Daha 17 pazar akşamları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her bölümü ilgiyle izlenen dizi bu hafta 23. bölümüyle ekrana gelecek. Ancak bu hafta kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi ve bazı diziler yayınlanmadı. Peki, Daha 17 bu akşam var mı?

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D yayın akışına göre fenomen dizi bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

“Olacaklar için beni affetmeyeceksin çünkü…” 🌪️ #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00’de sadece #KanalD’de! @kanald @pastelfilm https://t.co/sJvVcEhnZP — Daha 17 (@daha17dizi) October 29, 2026

DAHA 17 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras denizden sağ çıkarken Teoman’dan haber alınamaz. Kıyıdaki umutlu bekleyiş acı bir haberle yıkıma dönüşür. Kardeşini kaybeden Aras intikam için harekete geçerken Hakan, ailesini geri dönülmez bir hesaplaşmaya ve parçalanmaya sürükler.

Özlem, Barış’ı Caner’in karanlık işlerinden kurtarmaya çalışır. Uğur’un sakladığı delil Serhat cinayetinin düğümünü çözmek üzereyken Aras’ı nasıl bir tuzak beklemektedir?