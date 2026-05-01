1 Mayıs Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

1 Mayıs 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu! TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında bugün hangi dizi, film ve programlar var? İşte detaylı liste…

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 1 Mayıs Cuma 2026 TV yayın akışı açıklandı. Ulusal kanallarda gün boyu yayınlanacak dizi, film, yarışma ve haber programları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak edilirken, TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışları izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Bugün TV’de ne var sorusunun yanıtı ve saat saat yayın akışı haberimizde…

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:40 Cennetin Çocukları
  • 02:40 - 03:40 Seksenler
  • 03:40 - 05:40 Benim Adım Melek
  • 05:40 - 06:35 Turgay Başyayla ile...
  • 06:35 - 09:20 Beni Böyle Sev
  • 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 13:50 Seksenler
  • 13:50 - 17:45 Benim Adım Melek
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Kızılcık Şerbeti
  • 03:30 - 06:00 Delikanlı
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - 12:30 Bahar
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Çirkin
  • 03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
  • 01:20 - 04:00 Kuruluş Orhan
  • 04:00 - 06:00 Ateş Kuşları
  • 06:00 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
  • 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
  • 05:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 - 23:30 Bil Bakalım

