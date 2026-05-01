Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Yeni hoca arayışındaki Real Madrid'de flaş gelişme! Yıldız futbolcuların, yönetimin listesindeki o efsane teknik adamı kesinlikle istemediği ortaya çıktı.

Emre Şen

İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için sular durulmuyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan eflatun-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, kulübün içinden sızan son dakika bilgileri spor kamuoyuna bomba gibi düştü.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK İSYAN

Yönetimin teknik direktör adayları listesinde yer alan isimlerin basına sızmasının ardından Real Madrid soyunma odasında adeta bir isyan dalgası başladı. Takımın ağır toplarının ve yıldız futbolcularının, başkan Florentino Perez'in listesinde yer alan çok tanıdık bir isme kesin olarak karşı çıktığı belirtildi.

JOSE MOURINHO'YU İSTEMİYORLAR

İspanya'nın önde gelen yayın organlarından Cadena SER'in duyurduğu flaş habere göre; Real Madridli futbolcular, kulübün eski teknik direktörü olan ve ismi yeniden eflatun-beyazlılarla anılan Jose Mourinho'yu takımın başında kesinlikle istemiyor.

Haberin detaylarında, futbolcuların Portekizli efsane çalıştırıcının taktiksel yaklaşımını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadro yapısına uygun bulmadıkları, bu sebeple yönetime net bir şekilde "Mourinho" vetosu verdikleri iddia edildi. Yönetimin, takımın bu sert tavrı sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Sidiki Cherif'ten korkunç istatistik! Ligin dibine demir attıSidiki Cherif'ten korkunç istatistik! Ligin dibine demir attı
Galatasaray'da Mauro Icardi sürprizi! Yeni maaşı şoke edecekGalatasaray'da Mauro Icardi sürprizi! Yeni maaşı şoke edecek
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kara operasyonu sinyali! "Ya verecekler ya da biz alacağız"

Trump'tan kara operasyonu sinyali! "Ya verecekler ya da biz alacağız"

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

'Ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' dendi! Paylaşımları dikkat çekti

'Ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' dendi! Paylaşımları dikkat çekti

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

