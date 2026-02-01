MAGAZİN

1 Şubat Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

1 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında bugün hangi diziler, programlar ve filmler var? İşte bugün TV’de ne var sorusunun yanıtı…

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için 1 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı merak konusu oldu. Ulusal kanalların gün boyu ve prime time kuşağında ekrana getireceği yapımlar netleşti. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de yayınlanacak diziler, yarışmalar ve sinema filmleriyle dolu bugünün programını sizin için derledik. İşte kanallara göre 1 Şubat Pazar 2026 televizyon yayın akışı detayları…

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:10 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:30 - 04:00 Cennetin Çocukları
  • 04:00 - 06:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 06:20 - 08:30 Ege'nin Hamsisi
  • 08:30 - 11:45 Taşacak Bu Deniz
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:00 Turgay Başyayla ile...
  • 14:00 - 17:30 Gönül Dağı
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Uzak Şehir
  • 02:45 - 04:30 Poyraz Karayel
  • 04:30 - 05:00 Müzik Arası
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:30 Veliaht
  • 04:30 - 06:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
  • 06:15 - 08:00 Rüya Gibi
  • 08:00 - 10:00 Yasak Aşk
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Rüya Gibi
  • 15:30 - 18:25 Veliaht
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Sahipsizler
  • 02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın
  • 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 21:45 Oh Olsun

ATV Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:30 Görevimiz Tatil
  • 03:30 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:20 A.B.İ.
  • 15:20 - 17:10 Kuruluş Orhan
  • 17:10 - 19:00 Savaşçı Prenses
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama
