Mehmet Ali Erbil: Rahmetli dedem şıh torunuydu! Benim soyum da...

Gülseren Ceylan ile evlenip kısa sürede boşanan ve özel hayatını gözler önünnde yaşayan Mehmet Ali Erbil, Nil Gülsüm'e konuk oldu. Erbil bu yayında ailesinden sevgi görmediğini ifade ederek duygusal anlar yaşadı.

Mehmet Ali Erbil buradaki açıklamasında ayrıca ailesinin soyuna dair detaylara da değindi.

Mehmet Ali Erbil ailesine dair konuşurken "Benim rahmetli dedem şıh torunuydu. Peygamber sülalesinden geliyordu. Allah rahmet eylesin. Seceresi vardı. Benim soyum da öyle oluyor" dedi.

Nil Gülsüm ise bunun üzerine "Siz de peygamber soyundansınız o zaman bu aktarım olduğunu için" deyince Erbil "Evet Fatma Hanım'ın..." dedi.

Mehmet Ali Erbil'in bu ifadeleri sosyal medya X'te hızla yayıldı. Günün en çok konuşulan isimleri arasına giren Erbil'e inananlar da vardı inanmayanlar da...

Sosyal medyada bu açıklamaya eleştiriler de vardı. Bazı kullanıcılar "Her şeyin içine dini karıştırmayın rahat bırakın" ifadelerini kullandı.