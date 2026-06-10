10 Haziran Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in 10 Haziran Çarşamba yayın akışı netleşirken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da dikkat çekti. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence içeriklerinden sinema filmlerine kadar birçok yapım bu akşam izleyiciyle buluşacak.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:55 Teşkilat

02:55 - 04:25 Vahşetin Çağrısı

04:25 - 06:00 Seksenler

06:00 - 07:10 Lingo Türkiye

07:10 - 08:05 Turgay Başyayla ile...

08:05 - 10:25 Balkan Ninnisi

10:25 - 13:10 Alişan ile Hayata Gülümse

13:10 - 14:30 Seksenler

14:30 - 17:45 Benim Adım Melek

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 22:20 Öldürme Arzusu

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Gelinim Mutfakta

03:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Hükümet Kadın 2

03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı