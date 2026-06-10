10 Haziran Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in 10 Haziran Çarşamba yayın akışı netleşirken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da dikkat çekti. Dizilerden yarışma programlarına, eğlence içeriklerinden sinema filmlerine kadar birçok yapım bu akşam izleyiciyle buluşacak.
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:55 Teşkilat
- 02:55 - 04:25 Vahşetin Çağrısı
- 04:25 - 06:00 Seksenler
- 06:00 - 07:10 Lingo Türkiye
- 07:10 - 08:05 Turgay Başyayla ile...
- 08:05 - 10:25 Balkan Ninnisi
- 10:25 - 13:10 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:10 - 14:30 Seksenler
- 14:30 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 22:20 Öldürme Arzusu
KANAL D Yayın Akışı
- 01:30 - 03:45 Gelinim Mutfakta
- 03:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Hükümet Kadın 2
- 03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan
- 03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
- 05:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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