11 Mayıs Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Mayıs 2026 TV Yayın Akışı için meraklı bekleyiş sürüyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve haber programları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. “Bugün televizyonda ne var?” sorusu gündem olurken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da şimdiden araştırılmaya başlandı.
TRT1 Yayın Akışı
- 01:10 - 03:55 Gönül Dağı
- 03:55 - 05:40 Diriliş Ertuğrul
- 06:40 - 09:15 Beni Böyle Sev
- 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
- 13:15 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 03:45 Hava Operasyonu
- 03:45 - 04:30 5N 1K
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 03:00 Yol Arkadaşım 2
- 03:00 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Sevdiğim Sensin
- 02:30 - 04:00 İstanbullu Gelin
- 04:00 - 05:00 Türk Müziği
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:30 Çok Güzel Hareketler 2
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan
- 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 05:15 Gazete Magazin
- 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
