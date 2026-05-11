La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? Heyecanlandıran paylaşım

La Casa de Papel yeniden gündemde. İspanyol yapımı dizisi La Casa de Papel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Platform, paylaştığı yeni tanıtım videosuyla serinin hikâyesinin sona ermediğini duyurdu.

Yapım 2021 yılında beş sezonluk ana hikâyesini tamamlamıştı. Ancak Netflix, bu hafta sonu YouTube ve La Casa de Papel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir fragmanla evrenin genişlemeye devam edeceğini duyurdu.

Paylaşılan kırmızı-siyah temalı duyuruda “Bella Ciao HÂLÂ çalıyor. La Casa de Papel evreni devam ediyor,” cümleleri yer aldı.

La Casa de Papel ile ilgili yapılan bu açıklamanın tam olarak neyi içerdiği henüz netlik kazanmış değil. Yeni bir sezon mu, spin-off bir dizi mi yoksa doğrudan ana hikâyenin devamı mı olacağı konusunda Netflix tarafından henüz resmî bir teyit yapılmadı.

Dizinin yeni sezonunun tarihine dair de henüz belli değil.