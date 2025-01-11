11 Ocak 2025 Güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm TV takipçileri merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00'da Yabani dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.
TRT'de ise Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
02:00 Zembilli
04:30 Aldatmak
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:15 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Zehirli Köpek Balığı
02:00 Zehirli Köpek Balığı
03:15 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
23:45 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:30 Bursa Bülbülü
03:45 Bay Yanlış
05:30 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Şakir Paşa Ailesi
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sen Ağlama İstanbul
02:30 Güzel Köylü
05:00 Söz
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Dizi
16:30 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Mısır Tanrıları
22:45 Sen Ağlama İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
05:15 Deha
07:30 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
TRT1 YAYIN AKIŞI:
05:55 Beni Böyle Sev
08:00 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yaşam Başka Yerde
12:00 Babamın Penguenleri
14:30 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
03:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye
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