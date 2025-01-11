11 Ocak 2025 Güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm TV takipçileri merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Yabani dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de ise Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

TRT'de ise Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

02:00 Zembilli

04:30 Aldatmak

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:15 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI:

00:15 Zehirli Köpek Balığı

02:00 Zehirli Köpek Balığı

03:15 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Uzak Şehir

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

23:45 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI:

01:30 Bursa Bülbülü

03:45 Bay Yanlış

05:30 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Şakir Paşa Ailesi

STAR TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Sen Ağlama İstanbul

02:30 Güzel Köylü

05:00 Söz

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Dizi

16:30 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Mısır Tanrıları

22:45 Sen Ağlama İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

05:15 Deha

07:30 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

TRT1 YAYIN AKIŞI:

05:55 Beni Böyle Sev

08:00 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Yaşam Başka Yerde

12:00 Babamın Penguenleri

14:30 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

TV8 YAYIN AKIŞI:

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gel Konuşalım

03:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye