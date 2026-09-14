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13 Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı kim? Cansu mu Emre mi?

MasterChef Türkiye'de 13 Eylül Pazar akşamı nefes kesen eleme gecesi sona erdi. Mürdüm eriğiyle yaratıcılık turunun ardından son ikiye kalan Cansu ve Emre, Danilo Zanna'nın imza tabağını yapmak için mücadele etti. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef 2026 hayallerine veda ederken, elenen isim izleyicileri şaşırttı.

13 Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı kim? Cansu mu Emre mi?

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın en çok merak edilen sorusu yanıt buldu. 13 Eylül 2026 Pazar akşamı yayınlanan son bölümde Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan eleme potasında yarıştı. İlk etapta dört yarışmacı potadan çıkmayı başarırken, final düellosunda Cansu ve Emre karşı karşıya geldi. Danilo Şef'in zorlu tabağında yapılan kritik hatalar gecenin kaderini belirledi ve MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı resmen açıklandı.

Bu hafta eleme potasına Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan girmişti. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler bu turda Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan oldu.

13 Eylül MasterChef te elenen yarışmacı kim? Cansu mu Emre mi? 1

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yaratıcılık etabında potadan çıkamayan ve şef tabağı etabına kalan isimler Recep, Cansu, Emre ve Batuhan oldu. Burada da yaratıcılık tabağı yapıldı.
13 Eylül MasterChef te elenen yarışmacı kim? Cansu mu Emre mi? 2

Gecenin sonunda ise finale Cansu ve Emre kaldı. Elenen isim ise tabağı beğenilmeyen Cansu oldu.

Danilo Şef "Hata çok bariz; et neredeyse çiğ, sosu kesti" dedi. Cansu ise "Çok çalıştım ama hayırlısı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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