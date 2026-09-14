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Sydney Sweeney spor bahis reklamında çıplak yer aldı! Tepki yağınca...

Sydney Sweeney çıplak spor bahis reklamına gelen tepkilere yanıt verdi. Çıplak poz veren sporcuları paylaşan oyuncu yine gündem oldu.

Sydney Sweeney spor bahis reklamında çıplak yer aldı! Tepki yağınca...

Sydney Sweeney, geçtiğimiz hafta kariyerinin en cesur reklamlarından biriyle gündeme gelmişti.

Daha önce Euphoria dizisindeki cesur sahneleriyle konuşulan oyuncu, Novig'in spor tahmin uygulaması için tamamen çıplak kamera karşısına geçmiş ve reklam kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

29 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney, büyük tartışma yaratan çıplak spor bahis reklamına gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi.

Sydney Sweeney spor bahis reklamında çıplak yer aldı! Tepki yağınca... 1

Euphoria dizisiyle ünlenen oyuncu, Instagram Hikâyeleri'nde spor dünyasının ünlü isimlerinin çıplak ya da yarı çıplak poz verdiği fotoğrafları paylaşarak reklamını savundu. Oyuncu, Instagram Hikâyeleri'nde Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe ve Caroline Wozniacki'nin dergi çekimlerinde verdikleri çıplak veya yarı çıplak pozları paylaştı.
Sydney Sweeney spor bahis reklamında çıplak yer aldı! Tepki yağınca... 2

Sweeney bununla da yetinmeyerek Myles Garrett, Rob Gronkowski, Karl-Anthony Towns ve Jason Kelce gibi erkek sporcuların da benzer şekilde soyundukları çekimlere yer verdi.

Bu paylaşımlar, reklamı eleştirenlere dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.

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