Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı

Kanal D'nin üçüncü sezonu merakla beklenen dizisi Uzak Şehir için seyirciler saat ve tarih aratmasını arttırdı. Uzak Şehir ne zaman ve saat kaçta soruları merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR FRAGMANI

Uzak Şehir 64. bölümden yeni tanıtım da yayınlandı. Gerilimi yüksek sezon finaliyle izleyicileri birçok soru işaretiyle baş başa bırakan yapımın fragmanında, düğün gününün ardından ülkeyi terk eden Alya ile Cihan karşı karşıya geliyor.



İkili arasında yaşanan yüzleşme, düğünü terk eden Alya'nın Cihan'a geri döndüğünü ancak beklediği karşılığı alamadığını gösteriyor.



“BENİ EVLAT KATİLİ YAPTIN”

Oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle hapse giren Sadakat ile onu ziyarete giden Alya arasında geçen diyalog duygu dolu anlara sahne oluyor.



Sadakat'in, "Beni evlat katili yaptın" sözü tüyleri diken diken ederken, Alya'nın, "Cihan'ın aldığı her nefes için ben size minnettarım" cümlesi duygu fırtınası estiriyor. Kocası Şahin'i kaybeden Nare'nin cenazedeki perişan hâli ise kalpleri sızlatıyor.