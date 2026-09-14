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Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni sezona hazır. Uzak Şehir 14 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak 3. sezonu öncesi yeni fragmanıyla gündeme geldi. Fragmanda Alya ve Cihan karşı karşıya geliyor.

Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D'nin üçüncü sezonu merakla beklenen dizisi Uzak Şehir için seyirciler saat ve tarih aratmasını arttırdı. Uzak Şehir ne zaman ve saat kaçta soruları merak ediliyor.

Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı 1

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN?

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı 2

UZAK ŞEHİR FRAGMANI

Uzak Şehir 64. bölümden yeni tanıtım da yayınlandı. Gerilimi yüksek sezon finaliyle izleyicileri birçok soru işaretiyle baş başa bırakan yapımın fragmanında, düğün gününün ardından ülkeyi terk eden Alya ile Cihan karşı karşıya geliyor.
Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı 3
İkili arasında yaşanan yüzleşme, düğünü terk eden Alya'nın Cihan'a geri döndüğünü ancak beklediği karşılığı alamadığını gösteriyor.
Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı 4

“BENİ EVLAT KATİLİ YAPTIN”

Oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle hapse giren Sadakat ile onu ziyarete giden Alya arasında geçen diyalog duygu dolu anlara sahne oluyor.
Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehir 64. bölüm fragmanı 5

Sadakat'in, "Beni evlat katili yaptın" sözü tüyleri diken diken ederken, Alya'nın, "Cihan'ın aldığı her nefes için ben size minnettarım" cümlesi duygu fırtınası estiriyor. Kocası Şahin'i kaybeden Nare'nin cenazedeki perişan hâli ise kalpleri sızlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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