13 Haziran Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 13 Haziran Cumartesi 2026 TV yayın akışında birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelirken, ulusal kanalların gün boyu ve prime time kuşağındaki programları da netleşti. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in güncel yayın akışını haberimizde bir araya getirdik. İşte 13 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciyi bekleyen yapımlar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:00 - 04:00 Seksenler

04:00 - 06:15 ABD - Paraguay

06:15 - 07:00 Yedi Numara

07:00 - 10:00 Balkan Ninnisi

10:00 - 11:45 Pırıl: Sayıların Gizemi

11:45 - 14:40 Kod Adı Kırlangıç

14:40 - 15:45 Turgay Başyayla ile...

15:45 - 19:00 Taşacak Bu Deniz

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 21:25 Gassal

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:45 Gelinim Mutfakta

04:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 15:30 Ayşecik Yuvanın Bekçileri

15:30 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Gece Hattı

03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 Hafız Yusuf Efendi

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:00 Dolap Beygiri

15:00 - 16:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

16:45 - 18:25 Hanzo

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Dizi

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Gözleri KaraDeniz

05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:15 A.B.İ.

13:15 - 16:20 Kuruluş Orhan

16:20 - 19:00 Var Mısın Yok Musun

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:30 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı