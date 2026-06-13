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13 Haziran Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

13 Haziran Cumartesi 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi yapımlar var?

13 Haziran Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 13 Haziran Cumartesi 2026 TV yayın akışında birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelirken, ulusal kanalların gün boyu ve prime time kuşağındaki programları da netleşti. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in güncel yayın akışını haberimizde bir araya getirdik. İşte 13 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciyi bekleyen yapımlar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:00 - 04:00 Seksenler
  • 04:00 - 06:15 ABD - Paraguay
  • 06:15 - 07:00 Yedi Numara
  • 07:00 - 10:00 Balkan Ninnisi
  • 10:00 - 11:45 Pırıl: Sayıların Gizemi
  • 11:45 - 14:40 Kod Adı Kırlangıç
  • 14:40 - 15:45 Turgay Başyayla ile...
  • 15:45 - 19:00 Taşacak Bu Deniz
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 21:25 Gassal

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:45 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 - 07:00 Taş Kağıt Makas
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 15:30 Ayşecik Yuvanın Bekçileri
  • 15:30 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Gece Hattı
  • 03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Hafız Yusuf Efendi
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:00 Dolap Beygiri
  • 15:00 - 16:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
  • 16:45 - 18:25 Hanzo
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Gözleri KaraDeniz
  • 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:15 A.B.İ.
  • 13:15 - 16:20 Kuruluş Orhan
  • 16:20 - 19:00 Var Mısın Yok Musun
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

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