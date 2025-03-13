13 Mart 2025 Perşembe bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show TV, Star Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı

Perşembe akşamları kanalların güncel yayın akışı bilgileri merak ediliyor. Bu akşam evinde oturup Tv keyfi yapmak isteyenler Bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show TV, Star Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı nedir? sorularının yanıtını araştırmaya başladılar. İşte güncel yayın akışı rehberi...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Now Tv ekranlarında saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Siyah Kalp dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Zembilli
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokalar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Bir Zamanlar İstanbul
15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:30 Ana Haber
20:00 Vefa Sultan Özel
22:15 Maç Önü
23:00 Rangers-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:20 Sahur Bereketi
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
22:00 Nalan
00:15 Nalan
02:30 Sefirin Kızı
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Bay Yanlış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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