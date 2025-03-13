13 Mart 2025 Perşembe bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show TV, Star Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı

Perşembe akşamları kanalların güncel yayın akışı bilgileri merak ediliyor. Bu akşam evinde oturup Tv keyfi yapmak isteyenler Bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show TV, Star Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı nedir? sorularının yanıtını araştırmaya başladılar. İşte güncel yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Now Tv ekranlarında saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Siyah Kalp dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

13 MART GÜNCEL TV REHBERİ

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Zembilli

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokalar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Bir Zamanlar İstanbul

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:30 Ana Haber

20:00 Vefa Sultan Özel

22:15 Maç Önü

23:00 Rangers-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:20 Sahur Bereketi

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

22:00 Nalan

00:15 Nalan

02:30 Sefirin Kızı

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan