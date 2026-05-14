MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

13 Mayıs güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamının reyting sonuçları merak ediliyor. ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de Survivor, Kanal D’de Eşref Rüya ve NOW TV’de Yeraltı yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte zirvenin sahibi...

13 Mayıs güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam televizyon ekranlarında heyecan dolu anlar yaşandı. Programlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting sıralamasında en üst sırayı "Yeraltı" aldı. Bu dizi NOW kanalında yayımlandı. İzleyicilerden büyük ilgi gördü. "Eşref Rüya" ise Kanal D’nin en çok izlenen yapımı oldu.

Atv ekranlarının sevilen programı "Esra Erol'da" gün boyunca izleyicilerin dikkatini çekti. Evinde ailece televizyon izleyenler için ilgi kaynağı oldu. Bir başka dikkat çeken yapım "Yeraltı (Özet)" izleyicilerine dizinin bir önceki bölümünü hatırlattı. NOW kanalındaki yayını ile yeniden popülerlik kazandı.

Atv’nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı sabah saatlerinde izleyicilerin beğenisini topladı. Akşam saatlerine kadar dikkat çekici olmayı sürdürdü. Programın gerçek hikayeleri ele alması büyük ilgi yarattı. İzleyiciler, bu hikayeleri takip etmeye devam etti.

Ardından Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması "Natura Dünyası Gençlerbirliği" ile ATV izleyicilerin spor heyecanı yaşadı. "Survivor" ise TV8 ekranlarında büyük bir rekabet sundu. Bu program, reytingleri yüksek tutan yapımlardan biri oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Günün özet programları arasında "Eşref Rüya (Özet)" gerçekten ilgi çekici bir yer tuttu. Haber bültenleri de yarış içerisinde dikkat çekti. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ve "ATV Ana Haber" izleyenlere güncel gelişmeleri sundu.

Dün akşam televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Reytingler bunun en güzel göstergesi oldu. Ekranlardaki programların çeşitliliği izleyicilere farklı lezzetler sundu. Her yapım kendi izleyici kitlesini oluşturdu.

13 Mayıs güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi? 1

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 YERALTI NOW 20:59:35 24:19:07
2 ESREF RUYA KANAL D 20:59:13 24:16:48
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:06 18:46:08
4 YERALTI (OZET) NOW 20:00:15 20:59:20
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 12:59:54
6 NATURA DUNYASI GENCLERBIRLIGI-TRABZONSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 20:23:12 22:41:07
7 SURVIVOR TV8 20:33:42 24:25:15
8 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:49 20:59:01
9 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:05
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:03 19:43:58

Kaynak: TİAK

İlginizi Çekebilir

Stanley termoslarda indirimi kaçırmayın!

Stanley termoslarda indirimi kaçırmayın!

 Çok satanlarda 1. Lenovo'da Bilgisayar Haftası indirimi başladı

Çok satanlarda 1. Lenovo'da Bilgisayar Haftası indirimi başladı

 Calvin Klein'da büyük fırsat günleri başladı

Calvin Klein'da büyük fırsat günleri başladı

 Kaçırılmayacak CAMPER indirimi başladı!

Kaçırılmayacak CAMPER indirimi başladı!

Starbucks'ta stok yapmalık Kahve Haftası fırsatları başladı!

Starbucks'ta stok yapmalık Kahve Haftası fırsatları başladı!

Gillette sepet fırsatları bitmeden avantajlı fiyatları değerlendirin!

Gillette sepet fırsatları bitmeden avantajlı fiyatları değerlendirin!

 Casio G-Shock saatteki dev fırsatı kaçırmayın!

Casio G-Shock saatteki dev fırsatı kaçırmayın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdiGalada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi
O akıma katıldı! Görüntüler viral olduO akıma katıldı! Görüntüler viral oldu
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çeyrek altına dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Gramaj detayı

Çeyrek altına dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Gramaj detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.