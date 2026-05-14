13 Mayıs güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon ekranlarında heyecan dolu anlar yaşandı. Programlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting sıralamasında en üst sırayı "Yeraltı" aldı. Bu dizi NOW kanalında yayımlandı. İzleyicilerden büyük ilgi gördü. "Eşref Rüya" ise Kanal D’nin en çok izlenen yapımı oldu.
Atv ekranlarının sevilen programı "Esra Erol'da" gün boyunca izleyicilerin dikkatini çekti. Evinde ailece televizyon izleyenler için ilgi kaynağı oldu. Bir başka dikkat çeken yapım "Yeraltı (Özet)" izleyicilerine dizinin bir önceki bölümünü hatırlattı. NOW kanalındaki yayını ile yeniden popülerlik kazandı.
Atv’nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı sabah saatlerinde izleyicilerin beğenisini topladı. Akşam saatlerine kadar dikkat çekici olmayı sürdürdü. Programın gerçek hikayeleri ele alması büyük ilgi yarattı. İzleyiciler, bu hikayeleri takip etmeye devam etti.
Ardından Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması "Natura Dünyası Gençlerbirliği" ile ATV izleyicilerin spor heyecanı yaşadı. "Survivor" ise TV8 ekranlarında büyük bir rekabet sundu. Bu program, reytingleri yüksek tutan yapımlardan biri oldu.
Günün özet programları arasında "Eşref Rüya (Özet)" gerçekten ilgi çekici bir yer tuttu. Haber bültenleri de yarış içerisinde dikkat çekti. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ve "ATV Ana Haber" izleyenlere güncel gelişmeleri sundu.
Dün akşam televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Reytingler bunun en güzel göstergesi oldu. Ekranlardaki programların çeşitliliği izleyicilere farklı lezzetler sundu. Her yapım kendi izleyici kitlesini oluşturdu.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|YERALTI
|NOW
|20:59:35
|24:19:07
|2
|ESREF RUYA
|KANAL D
|20:59:13
|24:16:48
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:06
|18:46:08
|4
|YERALTI (OZET)
|NOW
|20:00:15
|20:59:20
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:04
|12:59:54
|6
|NATURA DUNYASI GENCLERBIRLIGI-TRABZONSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI
|ATV
|20:23:12
|22:41:07
|7
|SURVIVOR
|TV8
|20:33:42
|24:25:15
|8
|ESREF RUYA (OZET)
|KANAL D
|20:00:49
|20:59:01
|9
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|20:00:05
|10
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:03
|19:43:58
Kaynak: TİAK
