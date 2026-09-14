14 Eylül Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyiciyi yine yoğun bir yayın maratonu bekliyor. Gündüz kuşağından yarışma programlarına, haber bültenlerinden sevilen dizilere kadar kanalların 14 Eylül Pazartesi yayın programı belli oldu. Özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:05 - 03:40 Gönül Dağı
- 03:40 - 06:05 Evlilik Güzeldir
- 06:05 - 07:10 Turgay Başyayla ile...
- 07:10 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:30 Haysiyet
- 03:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 - 14:00 Daha 17
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Haysiyet
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00- 23.00 Uzak Şehir Yeni bölüm
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 03:00 Mukadderat
- 03:00 - 05:15 İnadına Aşk
- 05:15 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
- 07:15 - 08:00 İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:30 Recep İvedik 6
SHOW TV Yayın Akışı
- 01:00 - 03:30 Muhtemel Aşk
- 03:30 - 06:00 Sevdan Bir Ateş
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Güzel Günler
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 02:20 - 03:50 Güzel Köylü
- 03:50 - 05:00 Türk Müziği
- 05:00 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
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- 20:00 - 22:30 Yerli dizi tekrarı
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 Altı Üstü İstanbul
- 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Altı Üstü İstanbul
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
- 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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