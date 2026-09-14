14 Eylül Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyiciyi yine yoğun bir yayın maratonu bekliyor. Gündüz kuşağından yarışma programlarına, haber bültenlerinden sevilen dizilere kadar kanalların 14 Eylül Pazartesi yayın programı belli oldu. Özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

01:05 - 03:40 Gönül Dağı

03:40 - 06:05 Evlilik Güzeldir

06:05 - 07:10 Turgay Başyayla ile...

07:10 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:30 Haysiyet

03:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00- 23.00 Uzak Şehir Yeni bölüm

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Mukadderat

03:00 - 05:15 İnadına Aşk

05:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:30 Recep İvedik 6

SHOW TV Yayın Akışı

01:00 - 03:30 Muhtemel Aşk

03:30 - 06:00 Sevdan Bir Ateş

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Güzel Günler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

02:20 - 03:50 Güzel Köylü

03:50 - 05:00 Türk Müziği

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber



20:00 - 22:30 Yerli dizi tekrarı

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Altı Üstü İstanbul

05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mercan Köşk

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:30 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı