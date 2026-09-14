MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

14 Eylül Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

14 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyunca yayınlayacağı programlar ve akşam kuşağındaki yapımlar merak ediliyor. Peki bugün TV’de ne var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte 14 Eylül Pazartesi 2026 TV yayın akışı...

14 Eylül Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyiciyi yine yoğun bir yayın maratonu bekliyor. Gündüz kuşağından yarışma programlarına, haber bültenlerinden sevilen dizilere kadar kanalların 14 Eylül Pazartesi yayın programı belli oldu. Özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:05 - 03:40 Gönül Dağı
  • 03:40 - 06:05 Evlilik Güzeldir
  • 06:05 - 07:10 Turgay Başyayla ile...
  • 07:10 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:00 Seksenler
  • 14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:30 Haysiyet
  • 03:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00- 23.00 Uzak Şehir Yeni bölüm

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Mukadderat
  • 03:00 - 05:15 İnadına Aşk
  • 05:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:30 Recep İvedik 6

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:30 Muhtemel Aşk
  • 03:30 - 06:00 Sevdan Bir Ateş
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Güzel Günler
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:20 - 03:50 Güzel Köylü
  • 03:50 - 05:00 Türk Müziği
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Yerli dizi tekrarı

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Altı Üstü İstanbul
  • 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elenen isim belli oldu! Ünlü şef "Hata bariz" deyince ağladıElenen isim belli oldu! Ünlü şef "Hata bariz" deyince ağladı
Yeni sezon için karar verildi! "Reytinglerini korur"Yeni sezon için karar verildi! "Reytinglerini korur"

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.