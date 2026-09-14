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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaştı! "Çok güzel"

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin gözlerden uzak tuttuğu eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bilgin son olarak eşi İrem'le verdiği pozlarla beğeni topladı.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaştı! "Çok güzel"

Güldür Güldür Show"un sevilen karakteri Mesut'a hayat veren Uğur Bilgin, özel hayatıyla da hayranlarının dikkatini çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Uğur Bilgin zaman zaman eşiyle de pozlarını paylaşıyor.

Uğur Bilgin son olarak eşi İrem Uslu ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı. Bilgin "3. yılımızdan sadece bir kaç anı" notuyla paylaştığı pozlarla beğeni topladı.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaştı! "Çok güzel" 1

Sosyal medyada Uğur Bilgin'in eşine yorum yağdı. Takipçileri oyuncuya "Eşiniz çok güzel", "Duru bir güzelliği var", "Çok tatlısınız", "Eşiniz çok hoş" yorumları yağdırdı.
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaştı! "Çok güzel" 2

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023 yılının Ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul Kanlıca'daki bir mekanda gerçekleşen düğüne, sanat camiasından ve 'Güldür Güldür Show' ekibinden çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Güldür Güldür Uğur Bilgin
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