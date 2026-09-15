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15 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV’de Ne Var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8

Televizyon ekranlarında bugün neler olduğunu merak edenler için 15 Eylül Salı 2026 TV yayın akışı belli oldu. Günün öne çıkan dizi, program ve yapımlarını keşfetmek isteyen izleyiciler; TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışında hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. Peki bugün TV’de ne var, akşam hangi diziler yayınlanıyor?

15 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV’de Ne Var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8

“Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtı, 15 Eylül Salı günü ekran başında keyifli bir akşam geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, ATV ve TV8’in bugünkü yayın programı ve ekranın öne çıkanları…

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:40 - 03:30 Seksenler
  • 03:30 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:00 Seksenler
  • 14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Haysiyet
  • 02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can
  • 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 Recep İvedik 6
  • 03:15 - 04:45 İnadına Aşk
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Kutsal Damacana 4

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
  • 03:30 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Güzel Günler
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Sucu Kamil
  • 03:00 - 04:15 Sucu Kamil
  • 04:15 - 05:30 Güzel Köylü
  • 05:30 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 A.B.İ.
  • 03:00 - 05:30 Mercan Köşk
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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