15 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV’de Ne Var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8

“Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtı, 15 Eylül Salı günü ekran başında keyifli bir akşam geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, ATV ve TV8’in bugünkü yayın programı ve ekranın öne çıkanları…

TRT 1 Yayın Akışı

02:40 - 03:30 Seksenler

03:30 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Haysiyet

02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:15 Recep İvedik 6

03:15 - 04:45 İnadına Aşk

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Kutsal Damacana 4

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş

03:30 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Güzel Günler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Sucu Kamil

03:00 - 04:15 Sucu Kamil

04:15 - 05:30 Güzel Köylü

05:30 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 A.B.İ.

03:00 - 05:30 Mercan Köşk

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı