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Güllü dosyasında bir ses kaydı daha! Eski nişanlısı anlattı: ‘Gel seni camdan atacağım’

Güllü’nün ölümüne dair yeni ses kayıtları çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılıkta dinlediğini iddia ettiği kayıtları aktarınca gündem oldu.

Güllü dosyasında bir ses kaydı daha! Eski nişanlısı anlattı: ‘Gel seni camdan atacağım’

Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 1 Ekim'deki ilk duruşmaya sayılı günler kala ses kayıtları gündem oldu.

Dosyada tek tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Güllü'nün eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarda bulundu.

Güllü dosyasında bir ses kaydı daha! Eski nişanlısı anlattı: ‘Gel seni camdan atacağım’ 1

"SES KAYITLARININ ORJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önce son anlarının yer aldığı video için hem oynandı hem de kesildi iddiaları vardı. Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu videonun orijinalini savcılıkta dinlediğini iddia etti.

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Kervan Eminoğlu "Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de diyor 'sebep ne?' diyor Tuğyan ise 'sebep çok' diyor' ifadelerini kullandı.
Güllü dosyasında bir ses kaydı daha! Eski nişanlısı anlattı: ‘Gel seni camdan atacağım’ 2

KANLI PİJAMAYI ESKİ NİŞANLISININ EVİNDE SAKLAMIŞ

ATV'nin haberine göre, videoyla oynandığı iddiasını da Güllü'nün oğlu, kardeşi Tuğyan tutuklanmadan önce ses kaydında itiraf etti. Tuğberk Yağız Gülter, "Olayın olduğu zaman Türkiye'de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı."

Tuğyan Ülkem Gülter'in o gece giydiği pijamayı eski nişanlısı Kervan Emineoğlu'nun evinde sakladığı öne sürüldü. Ancak kanlı pijamanın hangi amaçla saklandığı bilinmiyor.

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