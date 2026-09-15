14 Eylül reyting sonuçları: Uzak Şehir döndü, reyting birincisi oldu!

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başladı. Pazartesi akşamının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla takip edilirken, Uzak Şehir yeni sezonuyla güçlü bir dönüş yaptı. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ekrana gelen yapımlar arasında reyting yarışının kazananı belli oldu.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü tüm kişiler kategorisinde açıklanan reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir, 7,65 reyting ve yüzde 24,55 izlenme payıyla birinci sırada yer aldı. Dizi, yeni sezonuyla ekranlara güçlü bir dönüş yaparak pazartesi akşamının zirvesine oturdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ünlü oyuncu fenomen diziyle döndü! Seyirciden yorum yağdı

Reyting sıralamasında Altı Üstü İstanbul 6,76 reyting ve yüzde 21,33'lük izlenme payıyla ikinci oldu. Böylece Uzak Şehir, rakibinin 0,89 reyting puan önünde yer aldı.

MASTERCHЕF TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ise 2,43 reyting ve yüzde 8,07 izlenme payıyla dokuzuncu sırada yer aldı.

Listenin diğer dikkat çeken yapımları arasında ATV'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4,11 reytingle dördüncü, Esra Erol'da 3,20 reytingle altıncı sırada yer aldı.

İşte TİAK'a göre reyting sıralaması: