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15 Kasım MasterChef'te kim elendi? Danilo Şef'ten özür diledi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi nefes kesti. Nurten, Burçin, Bahar ve Enes'in eleme potasında yer aldığı gecede elenen isim belli oldu.

15 Kasım MasterChef'te kim elendi? Danilo Şef'ten özür diledi
Nebahat Kübra Akalın

MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan Nurten, Burçin, Bahar ve Enes en başarılı tabağı hazırlamak için kısıtlı süre içerisinde yarıştı. Gecenin sonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesinin ardından kimin elendiği belli oldu. Peki 15 Kasım MasterChef'te kim elendi, kim veda etti? İşte elenen yarışmacı...

En iyi tabakları hazırlamak için Burçin, Enes, Nurten, Bahar mücadele etti. Son ikiye başarılı yarışmacılar Bahar ve Nurten kaldı.

15 Kasım MasterChef te kim elendi? Danilo Şef ten özür diledi 1

Yarışmaya devam etmek için büyük çaba gösteren ikiliden Nurten, MasterChef'ten elendi. Danilo Zanna Nurten'in final yemeğini beğenmedi. Somer Şef de bu eleştirilere katılarak "Sana notum 6" dedi.
15 Kasım MasterChef te kim elendi? Danilo Şef ten özür diledi 2

Mehmet Şef ise "Buraya geldiğin günle bugünkü arasında en ufak bir değişiklik olmayan nadir yarışmacılardan birisin. Olduğun gibisin. Yeteneğin konusunda sana kimse bir şey söyleyemez" dedi.

Nurten veda anında Danilo Şef'ten özür dileyerek "Tabağınızı iyi yapamadım için özür dilerim" dedi.

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Masterchef
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