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Kylie Jenner'ın dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Estetik söylentileri bitmiyor

Kylie Jenner, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Derin göğüs dekolteli korsesiyle kamera karşısına geçen 29 yaşındaki yıldızın pozları, ikinci kez göğüs estetiği yaptırdığı yönündeki iddiaları alevlendirdi. Jenner'ın son görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Kylie Jenner'ın dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Estetik söylentileri bitmiyor
Nebahat Kübra Akalın

Kardashian-Jenner ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kylie Jenner, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü yıldızın son görüntüleri, estetik iddialarını yeniden beraberinde getirdi.

29 yaşındaki Kylie Jenner, Instagram'da yaptığı paylaşımda derin göğüs dekolteli korse üstü ve vücudunu saran dar pantolonuyla dikkat çekti.

Kylie Jenner ın dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Estetik söylentileri bitmiyor 1

İKİNCİ KEZ GÖĞÜS ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Kylie Jenner'ın göğüs estetiği yaptırdığına yönelik söylentiler, geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art+Film Gala gecesinin ardından yeniden gündeme gelmişti.

Kylie Jenner ın dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Estetik söylentileri bitmiyor 2

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Bazı kullanıcılar, ünlü yıldızın olası ameliyat izlerini gizlemeye çalıştığını öne sürerken ikinci kez göğüs estetiği yaptırmış olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Ancak Jenner'ın yeniden estetik operasyon geçirdiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Kylie Jenner ın dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Estetik söylentileri bitmiyor 3

GÖĞÜS ESTETİĞİNİN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kylie Jenner, yıllarca hakkında çıkan estetik iddialarının ardından 2025 yılında göğüs estetiğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ünlü yıldız, operasyonunda 445 cc implant kullanıldığını ve ameliyatına dair detayları kamuoyuyla paylaşmıştı.

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