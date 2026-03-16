15 Mart akşamı Survivor'da kim elendi? Bir ilk yaşandı

Survivor’da haftanın düello ve eleme heyecanı dün akşam yaşandı. Eleme potasında yer alan Nisanur ve Gözde arasındaki kritik mücadele ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırdı. Peki Survivor’da kim elendi? 15 Mart 2026 Survivor eleme gecesinde adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor’da eleme gecesi heyecanı bir kez daha zirveye çıktı. 15 Mart akşamı eleme adaylarının belirlenmesinin ardından gözler düello mücadelesine çevrildi. Peki Survivor'da kim elendi?

Mavi takımda yapılan oylama sonucunda üçüncü eleme adayı Gözde olurken, haftanın performans birincisi Ramazan ise dördüncü aday olarak Beyza’nın adını verdi.

Böylece eleme potasında Lina, Nisanur, Gözde ve Beyza yer aldı. Ancak seyirci oylaması sonucunda Lina ve Beyza’nın adaylığı düşerken, düello mücadelesi Nisanur ile Gözde arasında gerçekleşti. Kader Konseyi’nde ise hem ödül oyununun kazananı hem de yeni takımlar merak konusu oldu.

YARIŞMADA BİR İLK

Nisanur mücadeleyi kaybetti ve gözler kırmızı takıma çevrildi.

Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazanamadı ama... 'Kızım, otur ve sakin ol'Kazanamadı ama... 'Kızım, otur ve sakin ol'
İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldıİşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

