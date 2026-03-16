15 Mart akşamı Survivor'da kim elendi? Bir ilk yaşandı

Survivor’da eleme gecesi heyecanı bir kez daha zirveye çıktı. 15 Mart akşamı eleme adaylarının belirlenmesinin ardından gözler düello mücadelesine çevrildi. Peki Survivor'da kim elendi?

Mavi takımda yapılan oylama sonucunda üçüncü eleme adayı Gözde olurken, haftanın performans birincisi Ramazan ise dördüncü aday olarak Beyza’nın adını verdi.

Böylece eleme potasında Lina, Nisanur, Gözde ve Beyza yer aldı. Ancak seyirci oylaması sonucunda Lina ve Beyza’nın adaylığı düşerken, düello mücadelesi Nisanur ile Gözde arasında gerçekleşti. Kader Konseyi’nde ise hem ödül oyununun kazananı hem de yeni takımlar merak konusu oldu.

YARIŞMADA BİR İLK

Nisanur mücadeleyi kaybetti ve gözler kırmızı takıma çevrildi.

Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı.