Hayrettin ile Murda arasında kriz çıktı! Ağzına geleni saydı! ''Yarım akıllı insanlar''

Ünlü YouTuber ve komedyen Hayrettin, son dönemde Kaos Show ile yeniden büyük bir çıkış yakaladı.

Tam bir kaos atmosferi üzerine kurgulanan program, geleneksel talk show anlayışının dışına çıkarak alışılmış kalıpları yıkıyor. Yapımda, günlük yaşamda karşılaşılması mümkün ancak televizyon ekranlarında pek rastlanmayan sıra dışı karakterler izleyiciyle buluşuyor.

Kadıköy Boğası, Altın Çocuk Ahmet ve 4380, Yalancı Bilo, Kandıralı Ferdi, Tikli Ayhan gibi isimler zamanla programın ayrılmaz parçaları haline geldi. Program her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ederken ünlü rapçi Murda, programı sert bir dille eleştirdi.

Murda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Kaos show izliyorsunuz siz. Bana sanat veya ahlak veya zeka veya entelektüellik hakkında konuşmayın. Sizin eğlenceniz yarım akıllı insanları izleyip fenomen yapmak.'

Murda'nın sözleri sosyal medyada hızla yayılırken programın sunucusu Hayrettin'ten yanıt gecikmedi. Hayrettin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murda'nın sözlerine oldukça net ama aynı zamanda sakin bir dille karşılık verdi.

Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili Murdacım, programımıza katılan birbirinden değerli konuklarımın akılları yarım olmadığı gibi, bir de 2 sezondur kendilerini insanlara sevdirecek çok güzel, yarım olmayan TAM kalpleri var. Seni de stüdyomuza bekler, kalplerini görebilmeni dilerim. Sevgiler...'