Nezaket Erden itirafıyla şaşırttı! 'Taze boşanmış bir kadınım'

Genç tiyatrocu Nezaket Erden, katıldığı etkinlikte hem yer aldığı projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erden, 2017 yılında evlendiği oyuncu Hakan Emre Ünal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

'TAZE BOŞANMIŞ BİR KADINIM'

Oyuncu, yaptığı açıklamada "Taze boşanmış bir kadınım artık" ifadelerini kullanarak evliliğinin sona erdiğini açıkladı.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLARDI

2017 yılında dünyaevine giren Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal, sanat camiasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alıyordu. Çiftin ayrılık haberi, Erden'in açıklamasının ardından magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.