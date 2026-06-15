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Nezaket Erden itirafıyla şaşırttı! 'Taze boşanmış bir kadınım'

Oyuncu Nezaket Erden, katıldığı bir etkinlikte Hakan Emre Ünal ile evliliğini sonlandırdığını açıkladı. Meslektaşı Hakan Emre Ünal ile 9 yıllık evliliğini sona erdiren Nezaket Erden "Taze boşanmış bir kadınım artık" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Genç tiyatrocu Nezaket Erden, katıldığı etkinlikte hem yer aldığı projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erden, 2017 yılında evlendiği oyuncu Hakan Emre Ünal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Nezaket Erden itirafıyla şaşırttı! Taze boşanmış bir kadınım 1

'TAZE BOŞANMIŞ BİR KADINIM'

Oyuncu, yaptığı açıklamada "Taze boşanmış bir kadınım artık" ifadelerini kullanarak evliliğinin sona erdiğini açıkladı.

Nezaket Erden itirafıyla şaşırttı! Taze boşanmış bir kadınım 2

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLARDI

2017 yılında dünyaevine giren Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal, sanat camiasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alıyordu. Çiftin ayrılık haberi, Erden'in açıklamasının ardından magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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Nezaket Erden
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