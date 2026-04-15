15 Nisan reyting sonuçları: A.B.İ birinci oldu

Dün akşam televizyon ekranlarında yaşanan rekabet, izleyicilerin hangi programlara yöneldiğini gösterdi. En yüksek reytingleri elde eden yapımlar, izleyicilerin beğenisini kazandı. Ekranlarda ışık saçmaya devam etti.

Listenin zirvesinde ATV’nin popüler yapımı "A.B.İ." yer aldı. Duygusal anların yaşandığı bu program, izleyicilerin kalplerine dokunmayı başardı. Yüksek reytinglerle geceyi kapattı. Onu takip eden bir diğer program, aynı kanaldan "Esra Erol'da" oldu. Evlilik ve gündem konularını işleyen bu magazin formatı, gün boyunca ilgiyle izlendi.

Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı dikkat çekti. ATV’nin bu programı, izleyicilerin sosyal sorunlara dair güncel konularını tartışmalarını sağladı. Akşam saatlerinde TRT 1’in "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, tarihi bir yolculuğa çıkararak izleyicilere görsel bir şölen sundu. Bu yapım, tarihi dizi tutkunlarının ilgisini çekti.

ATV, reyting sıralamasında bir başka yapımıyla öne çıktı. "Gelin", duygusal hikayeleri ve aile bağlarını ön plana çıkardı. Akşam saatlerinde izleyicileri ekran başına çekti. Kanalın haber bülteni de ilgiyle izlendi. "ATV Ana Haber", gündemle ilgili önemli detayları aktardı.

Star TV’nin klasiklerinden "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", nostaljik anlar yaşattı. TV8’in popüler reality show’u "Survivor", yüksek izleyici kitlesiyle reytinglerdeki yerini korudu.

Son sırada, NOW kanalında yayınlanan “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” yer aldı. Günlük haberleri izleyicilere aktaran program, genel izleyici kitlesine ulaşma çabası içerisindeydi.

Televizyon kanallarının reyting yarışları her geçen gün kızışıyor. Yapımcılar ve televizyon yöneticileri, izleyici beklentilerini karşılamak için yeni yöntemler arıyor. Reyting sıralamaları, hangi programların izleyiciler tarafından daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Televizyon dünyasındaki dinamiklerin sürekli değiştiği aşikâr.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 A.B.I. ATV 20:45:46 24:16:58 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:47:36 3 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:47 20:45:46 4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 21:00:10 23:50:50 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:50 6 SURVIVOR TV8 20:53:38 24:30:17 7 GELIN KANAL 7 19:37:23 21:14:32 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03 9 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:48:02 10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 20:00:28 22:12:04

Kaynak: TİAK