Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

Payitaht Abdülhamid, Tozkoparan, Tozkoparan İskender ve Kuruluş Osman dizilerinde rol alan genç oyuncu Leya Kırşan'ın yeni adresi belli oldu.

Kırşan, NOW’da yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan Mia Yapım imzalı “Sevdam Karadeniz” dizisiyle anlaşamaya vardı. Genç oyuncu, Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizide “Üzüm Alazlı” rolüne hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alazlılar’ın ve Yeniceliler’in renkli hikâyesini ekrana taşıyacak dizi Trabzon’da çekilecek. Nuray Uslu’nun yöneteceği dizide Üzüm Alazlı, Kuzey Alazlı’nın (Emre Bey) yeğeni olarak seyirci karşısına çıkacak.

LEYA KIRŞAN KİMDİR?

Çocuk oyuncu, sinema ve dizi oyuncusu. Kimi kaynaklarda adı Leyla olarak geçiyor. 22 Mayıs 2008, İstanbul doğumludur.