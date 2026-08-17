16 Ağustos MasterChef'te kim elendi? Demirhan mı Enes mi?

MasterChef Türkiye 2026'da ilk eleme gecesi geride kaldı. Haftanın eleme potasında yer alan Demirhan, Burçin, Enes, Batuhan, Nilay, Kübra, Simge ve Tolğa, yarışmada kalabilmek için zorlu etaplarda mücadele etti. İlk turun ardından rakiplerini geride bırakan isimler potadan çıkarken, Demirhan ve Enes eleme finalinde karşı karşıya geldi.

Mehmet Şef'in imza tabağı “kırlangıç yüzgeci çorbası” üzerinden gerçekleştirilen son etapta en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele eden iki yarışmacıdan biri, MasterChef Türkiye 2026'ya veda etti. Peki MasterChef'te kim elendi, Demirhan mı Enes mi? Sezonun ilk elenen yarışmacısı kim oldu?

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye ilk eleme potasında finale Demirhan ve Enes kaldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef Türkiye'den elenen isim Demirhan oldu.

Demirhan şeflerle konuşup vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Mehmet Şef ise "Asla bırakma sende maya sağlam" dedi.