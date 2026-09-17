16 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı! Sevdan Bir Ateş zirveyi kaptırmadı

Televizyon ekranlarında 16 Eylül Çarşamba akşamı kıyasıya rekabet yaşandı. TİAK tarafından açıklanan reyting verilerine göre günün en çok izlenen yapımı Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi oldu. Dizinin yeni bölümü zirveye yerleşirken, yayın öncesi ekrana gelen özet bölümü de ilk üçe girmeyi başardı.

Akşam kuşağındaki bir diğer yapım TV8'in "MasterChef Türkiye" programı oldu. Yarışma, gastronomi tutkunlarını ekran başına topladı. İzleyiciler, eğlenceli anlar yaşadı. Büyüleyici yemekleri izleme fırsatı buldular.

Gündüz kuşağındaki ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ise izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürdü. Başarıyla sunulan program birçok izleyicinin gündemini belirlemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde "Esra Erol'da" yine ATV ekranlarındaydı. Güçlü konukları ile reyting listesinde önemli bir yer edindi.

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | SEVDAN BIR ATES | SHOW TV | 20:46:25 | 23:18:30 |

| 2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:05 | 12:59:54 |

| 3 | SEVDAN BIR ATES (OZET) | SHOW TV | 20:00:26 | 20:46:25 |

| 4 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 | 20:53:48 | 24:35:26 |

| 5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:15 | 18:45:36 |

| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:06 | 19:53:45 |

| 7 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:08 | 19:59:59 |

| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:27 | 20:00:15 |

| 9 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:05 | 13:59:40 |

| 10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:21 | 19:59:55 |

Kaynak: TİAK