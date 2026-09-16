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Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Burak Bingöl de kadroda

NOW TV'nin merakla beklenen dizisi Yeraltı için geri sayım başladı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nu buluşturan iddialı yapımın yeni sezon yayın tarihi netleşti. Peki, Yeraltı ne zaman başlayacak, hangi gün ekrana gelecek?

Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Burak Bingöl de kadroda
Nebahat Kübra Akalın

NOW TV'nin fenomen dizisi Yeraltı için karar verildi. Peki, Yeraltı ne zaman başlayacak, hangi gün ekrana gelecek?

YERALTI NE ZAMAN?

Geçen cuma sete çıkan “Yeraltı” dizisi, 7 Ekim'de ikinci sezonunu açıyor.

Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Burak Bingöl de kadroda 1

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

NOW’ın heyecanla beklenen fenomen dizisinin yeni sezon kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol ve Bora Sivri katılmıştı. Medyapım imzalı diziye başarılı bir oyuncu daha dahil oldu. Burak Bingöl, Murat Öztürk’ün yönettiği, Berna Aruz’un yazdığı dizide konsey üyesini oynayacak.

Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Burak Bingöl de kadroda 2

Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği Bozo’nun geçmişinde önemli bir yere sahip eski sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Azra Aksu ise onun kızına hayat verecek.
Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Burak Bingöl de kadroda 3

İsmail Hacıoğlu da Azra Aksu’nun canlandırdığı karakterin amcası olarak hikayeye dahil olurken, Ekrem Tamer ise İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı karakterin babası rolünde izleyici karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
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