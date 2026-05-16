16 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

16 Mayıs cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:00 - 05:30 Benim Adım Melek

05:30 - 06:20 Yedi Numara

06:20 - 08:40 Beni Böyle Sev

08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 14:45 Cennetin Çocukları

14:45 - 17:50 Teşkilat

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Uzak Şehir

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:15 Güller ve Günahlar

16:15 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Delikanlı

03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 7 Evlat İki Damat

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:30 Köşeyi Dönen Adam

14:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Çirkin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:15 Bücür

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Çakallarla Dans 4

03:00 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:50 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

11:50 - 15:15 Kuruluş Orhan

15:15 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:30 Hababam Sınıfı Askerde

TV8 Yayın Akışı