MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

16 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

16 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

16 Mayıs cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:00 - 05:30 Benim Adım Melek
  • 05:30 - 06:20 Yedi Numara
  • 06:20 - 08:40 Beni Böyle Sev
  • 08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 14:45 Cennetin Çocukları
  • 14:45 - 17:50 Teşkilat
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Uzak Şehir
  • 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 Güller ve Günahlar
  • 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Delikanlı
  • 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 7 Evlat İki Damat
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:30 Köşeyi Dönen Adam
  • 14:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 14:00 Çirkin
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:15 Bücür
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Çakallarla Dans 4
  • 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
  • 05:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:50 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
  • 11:50 - 15:15 Kuruluş Orhan
  • 15:15 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Hababam Sınıfı Askerde

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen isim trafikte tartıştığı kişiye kafa attı!Fenomen isim trafikte tartıştığı kişiye kafa attı!
Cannes'ı salladı! Yeni imajını gören şaştı kaldı Cannes'ı salladı! Yeni imajını gören şaştı kaldı

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.