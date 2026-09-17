17 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Eylül Perşembe akşamını ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, "Bu akşam hangi diziler var?" ve "Bugün televizyonda ne var?" sorularının yanıtını arıyor. İşte TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in 17 Eylül 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı.

TRT 1 Yayın Akışı

02:25 - 03:20 Seksenler

03:20 - 05:45 Evlilik Güzeldir

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 13:55 Seksenler

13:55 - 17:30 Evlilik Güzeldir

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Ateş Yağmuru

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Gelinim Mutfakta

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Uzak Şehir Tekrar

NOW Yayın Akışı

00:45 - 03:00 Aşk Yeniden

03:00 - 05:00 İnadına Aşk

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:30 Recep İvedik 5

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 04:15 Sevdan Bir Ateş

04:15 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00-22.30 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Güzel Köylü

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23.00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

02:00 - 05:00 Aşk ve Taht

05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Aşk ve Taht

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:30 Güneşin Doğduğu Yer

TV8 Yayın Akışı