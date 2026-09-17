17 Eylül Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Eylül Perşembe akşamını ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, "Bu akşam hangi diziler var?" ve "Bugün televizyonda ne var?" sorularının yanıtını arıyor. İşte TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in 17 Eylül 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı.
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:25 - 03:20 Seksenler
- 03:20 - 05:45 Evlilik Güzeldir
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 13:55 Seksenler
- 13:55 - 17:30 Evlilik Güzeldir
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 22:00 Ateş Yağmuru
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:30 Gelinim Mutfakta
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can
- 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 - 14:00 Daha 17
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Uzak Şehir Tekrar
NOW Yayın Akışı
- 00:45 - 03:00 Aşk Yeniden
- 03:00 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:30 Recep İvedik 5
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:15 Sevdan Bir Ateş
- 04:15 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00-22.30 Muhtemel Aşk
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Dizi
- 03:00 - 05:00 Güzel Köylü
- 05:00 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23.00 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 02:00 - 05:00 Aşk ve Taht
- 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Aşk ve Taht
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Güneşin Doğduğu Yer
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
- 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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