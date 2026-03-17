17 Mart Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Mart 2026 Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Televizyon keyfi yapmak isteyen milyonlarca izleyici için 17 Mart Salı 2026 TV yayın akışı belli oldu. Gün boyunca ekranlara gelecek diziler, yarışmalar ve programlar netleşirken, akşam kuşağındaki yapımlar yine reyting yarışına sahne olacak. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışı…

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:45 Gönül Dağı
  • 03:45 - 04:15 Hızır
  • 04:15 - 05:45 Sahur Bereketi
  • 05:45 - 07:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07:20 - 08:45 Kalk Gidelim
  • 08:45 - 10:00 Adını Sen Koy
  • 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 15:30 Vefa Sultan
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:00 Ramazan Sevinci
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü
  • 13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:45 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
  • 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:25 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:25 - 03:45 Mevlid ve Süleyman Çelebi
  • 03:45 - 06:20 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:20 - 08:00 Aile Saadeti
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 18:40 - 19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:40 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 06:30 - 07:15 Tuzak

