Rektum kanseriyle savaştı! Ece Vahapoğlu müjdeli haberi verdi

Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Ocak ayında da ameliyat olan sunucu, önceki akşam bir etkinlikte ortaya çıktı.

Zorlu sürecinde çok destek gördüğünü dile getiren Vahapoğlu, "Hastalığımın sonundayız. Artık bitti ve tamamen işe odaklıyım artık. Hamileyken de kanser tedavisi gördüm o süreçteyken de çalıştım" dedi.

'DESTEKLEYİCİ BİR SÜREÇ OLDU'

Vahapoğlu, "Arkadaşlarım hep benimle oldu. Oğluma da bakanlar oldu. Destekleyici bir süreç oldu. Kolumun uyuşması bu süreçte beni zorlayan şey oldu. Hâlâ sol kolum bir ufak uyuşuk. Bu durumu unutmak isterdim. Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlar için şunu söylemek isterim. Moralinizi yüksek tutun. Tıp çok ilerledi.

Psikolojiyi de iyi yönetmek gerekiyor. Oğlum beni en çok motive eden şey oldu" ifadelerini kullandı.