MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rektum kanseriyle savaştı! Ece Vahapoğlu müjdeli haberi verdi

Rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, "Hastalığımın sonundayız. Artık bitti ve tamamen işe odaklıyım artık" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Ocak ayında da ameliyat olan sunucu, önceki akşam bir etkinlikte ortaya çıktı.

Zorlu sürecinde çok destek gördüğünü dile getiren Vahapoğlu, "Hastalığımın sonundayız. Artık bitti ve tamamen işe odaklıyım artık. Hamileyken de kanser tedavisi gördüm o süreçteyken de çalıştım" dedi.

'DESTEKLEYİCİ BİR SÜREÇ OLDU'

Vahapoğlu, "Arkadaşlarım hep benimle oldu. Oğluma da bakanlar oldu. Destekleyici bir süreç oldu. Kolumun uyuşması bu süreçte beni zorlayan şey oldu. Hâlâ sol kolum bir ufak uyuşuk. Bu durumu unutmak isterdim. Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlar için şunu söylemek isterim. Moralinizi yüksek tutun. Tıp çok ilerledi.

Psikolojiyi de iyi yönetmek gerekiyor. Oğlum beni en çok motive eden şey oldu" ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Ece Vahapoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.