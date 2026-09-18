18 Eylül Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

18 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 03:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:25 - 05:45 Evlilik Güzeldir

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 13:55 Seksenler

13:55 - 17:30 Gönül Dağı

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:00 Aşk Yeniden

03:00 - 04:00 İnadına Aşk

04:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Üçlü Pürüz

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş

02:45 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Kızılcık Şerbeti

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Güzel Köylü

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:20 - 04:00 Güneşin Doğduğu Yer

04:00 - 05:30 Dizi

05:30 - 07:00 Bir Gece Masalı

07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı