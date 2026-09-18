18 Eylül Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

18 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 03:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:25 - 05:45 Evlilik Güzeldir
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 13:55 Seksenler
- 13:55 - 17:30 Gönül Dağı
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can
- 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 - 14:00 Daha 17
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
NOW Yayın Akışı
- 01:00 - 03:00 Aşk Yeniden
- 03:00 - 04:00 İnadına Aşk
- 04:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:15 Üçlü Pürüz
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş
- 02:45 - 06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Kızılcık Şerbeti
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Dizi
- 03:00 - 05:00 Güzel Köylü
- 05:00 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 01:20 - 04:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 04:00 - 05:30 Dizi
- 05:30 - 07:00 Bir Gece Masalı
- 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
- 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz