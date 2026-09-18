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18 isim için gözaltı kararı verilmişti! Afra Saraçoğlu'ndan açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

18 isim için gözaltı kararı verilmişti! Afra Saraçoğlu'ndan açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu öne sürülen Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

Saraçoğlu, önceden planlanmış bir iş seyahati nedeniyle Türkiye dışında olduğunu belirterek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere ülkeye döneceğini açıkladı.

18 isim için gözaltı kararı verilmişti! Afra Saraçoğlu ndan açıklama geldi 1

"ŞU AN TÜRKİYE'DE DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.

18 isim için gözaltı kararı verilmişti! Afra Saraçoğlu ndan açıklama geldi 2

18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması" kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme iddialarına ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi.

18 isim için gözaltı kararı verilmişti! Afra Saraçoğlu ndan açıklama geldi 3

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının uygulanmasına yönelik işlemler sürerken, hakkında karar verilen kişilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. Afra Saraçoğlu'nun ise yaptığı açıklamaya göre yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu uyuşturucu operasyonu
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