MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtım izle! ''Bu sahneler artsın''

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni sezona oldukça iddialı başladı. Nefes kesen sahneleriyle çok konuşulan Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtımıyla yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fenomen dizinin yeni fragmanındaki Zerrin ve Nare'nin olduğu sahnelere yorum yağdı.

Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtım izle! ''Bu sahneler artsın''
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her sahnesi ses getiren dizi yeni sezona da oldukça iddialı başladı. Fenomen dizinin 65. bölüm 2. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yeni fragmanındaki Zerrin ve Nare'nin olduğu sahnelere yorum yağdı.

**UZAK ŞEHİR 65. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Uzak Şehir'in yeni fragmanına sosyal medyada; 'Zerrin, Alya, Nare bu sezon baya güzel', 'Bu sahneler artsın', 'Nare’ye tokat atan ellerin kırılsın Sadakat', 'Zerrin Albora ne yapsan hakkındır' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:
Kanlı düğün gününün ardından Albora’da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Alya, Deniz’i alarak Budapeşte’de yaşamaya başladı. Olaydan üç ay sonra Cihan, Budapeşte’ye giderek Alya’nın karşısına çıktı. Deniz’i Mardin’e götürmek istediğini söyleyen Cihan, Alya’ya “Sen de gel” dedi. Cihan’ın bu tavrı karşısında deliye dönen Alya, düğünün ardından Cihan’a geri döndüğünü ancak bu kez kendisinin ona “Git” dediğini hatırlattı ve Mardin’e dönmeyeceklerini söyledi.

Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtım izle! Bu sahneler artsın 1

SADAKAT’TEN ALYA’YA; EVLAT KATİLİ YAPTIN BENİ
Boran’ı öldürmek suçuyla hapse giren Sadakat, Alya’yı hapishaneye çağırdı. Alya’ya, “En başında git dediğimde gitseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Evlat katili yaptın beni” diyerek çıkışan Sadakat’e Alya’nın verdiği “Cihan’ın aldığı her nefes için size minnettarım” yanıtı, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Şahin’in ölümünün ardından Nare, yaşadığı büyük acıyla yıkıldı. Öte yandan cenaze günü, Nadim’in ihbarı üzerine jandarma Zerrin’i Demir’i öldürmek suçundan gözaltına aldı. Hapse giren Zerrin, Kaya’nın görüşme taleplerini her seferinde reddetti.

Cihan’ın Deniz’i Mardin’e götürmek istemesine karşı çıkan Alya, Ecmel’in Deniz’le ilgili planlarını düşününce panikledi. Oğlunu Budapeşte’de koruyabileceğini düşünen Alya, eski sevgilisi Enver’den yardım istedi. Cihan’la konuştuğu sırada Enver’in de gelmesiyle Cihan ve Enver ilk kez karşı karşıya geldi.

Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtım izle! Bu sahneler artsın 2

CİHAN DENİZ KAÇIRILDI!
Deniz’in okul gösterisi sırasında Ecmel’in adamları Deniz’i kaçırmak için harekete geçti. Adamlarından Deniz’in kaçırıldığını öğrenen Cihan, hemen arabasına atlayarak onların peşine düştü. Yolda adamlarla çatışmaya giren Cihan, Deniz’i kurtararak kendi arabasına aldı. Alya, Cihan’ı durdurmaya çalışsa da onu engelleyemedi.

Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtım izle! Bu sahneler artsın 3

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir, yine pazartesi akşamına damga vurdu. Dizi, Tüm Kişiler’de 7.65 reyting ve yüzde 24.55 izlenme payı, AB kategorisinde 6.00 reyting ve yüzde 21.34 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.93 reyting ve yüzde 21.73 izlenme payı alarak gecenin birincisi oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyorBaşlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor
Afra Saraçoğlu'ndan gözaltı iddialarına yanıt geldi!Afra Saraçoğlu'ndan gözaltı iddialarına yanıt geldi!

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.