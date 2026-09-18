Uzak Şehir 65. bölüm 2. tanıtım izle! ''Bu sahneler artsın''

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her sahnesi ses getiren dizi yeni sezona da oldukça iddialı başladı. Fenomen dizinin 65. bölüm 2. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yeni fragmanındaki Zerrin ve Nare'nin olduğu sahnelere yorum yağdı.

**UZAK ŞEHİR 65. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Uzak Şehir'in yeni fragmanına sosyal medyada; 'Zerrin, Alya, Nare bu sezon baya güzel', 'Bu sahneler artsın', 'Nare’ye tokat atan ellerin kırılsın Sadakat', 'Zerrin Albora ne yapsan hakkındır' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kanlı düğün gününün ardından Albora’da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Alya, Deniz’i alarak Budapeşte’de yaşamaya başladı. Olaydan üç ay sonra Cihan, Budapeşte’ye giderek Alya’nın karşısına çıktı. Deniz’i Mardin’e götürmek istediğini söyleyen Cihan, Alya’ya “Sen de gel” dedi. Cihan’ın bu tavrı karşısında deliye dönen Alya, düğünün ardından Cihan’a geri döndüğünü ancak bu kez kendisinin ona “Git” dediğini hatırlattı ve Mardin’e dönmeyeceklerini söyledi.

SADAKAT’TEN ALYA’YA; EVLAT KATİLİ YAPTIN BENİ

Boran’ı öldürmek suçuyla hapse giren Sadakat, Alya’yı hapishaneye çağırdı. Alya’ya, “En başında git dediğimde gitseydin bunların hiçbiri yaşanmazdı. Evlat katili yaptın beni” diyerek çıkışan Sadakat’e Alya’nın verdiği “Cihan’ın aldığı her nefes için size minnettarım” yanıtı, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Şahin’in ölümünün ardından Nare, yaşadığı büyük acıyla yıkıldı. Öte yandan cenaze günü, Nadim’in ihbarı üzerine jandarma Zerrin’i Demir’i öldürmek suçundan gözaltına aldı. Hapse giren Zerrin, Kaya’nın görüşme taleplerini her seferinde reddetti.

Cihan’ın Deniz’i Mardin’e götürmek istemesine karşı çıkan Alya, Ecmel’in Deniz’le ilgili planlarını düşününce panikledi. Oğlunu Budapeşte’de koruyabileceğini düşünen Alya, eski sevgilisi Enver’den yardım istedi. Cihan’la konuştuğu sırada Enver’in de gelmesiyle Cihan ve Enver ilk kez karşı karşıya geldi.

CİHAN DENİZ KAÇIRILDI!

Deniz’in okul gösterisi sırasında Ecmel’in adamları Deniz’i kaçırmak için harekete geçti. Adamlarından Deniz’in kaçırıldığını öğrenen Cihan, hemen arabasına atlayarak onların peşine düştü. Yolda adamlarla çatışmaya giren Cihan, Deniz’i kurtararak kendi arabasına aldı. Alya, Cihan’ı durdurmaya çalışsa da onu engelleyemedi.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir, yine pazartesi akşamına damga vurdu. Dizi, Tüm Kişiler’de 7.65 reyting ve yüzde 24.55 izlenme payı, AB kategorisinde 6.00 reyting ve yüzde 21.34 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.93 reyting ve yüzde 21.73 izlenme payı alarak gecenin birincisi oldu.