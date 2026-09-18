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İddialı başlayacaktı ama olmadı! Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor

OGM Pictures'ın Kanal D için çekeceği iddialı dizisi “Kara Kuyu”nun bu hafta yapılması planlanan okuma provası ertelendi. Dizinin senaryosunda değişiklik yapıldığı için provanın başka bir tarihte yapılacağı ortaya çıktı.

İddialı başlayacaktı ama olmadı! Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin OGM Pictures imzalı iddialı dizisi “Kara Kuyu”nun bu hafta yapılması planlanan okuma provası beklenmedik bir şekilde ertelendi.

Dizinin senaryosunda değişiklik yapıldığı için provanın başka bir tarihte yapılacağı ortaya çıktı.

İddialı başlayacaktı ama olmadı! Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor 1

Başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna’nın paylaşacağı dizinin başrol kadın kahramanı Fikriye, kimlik ve görüntü değiştirerek Savcı Ferda olarak doğduğu topraklara dönüyordu.

İddialı başlayacaktı ama olmadı! Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor 2

SAVCIYDI, ÖĞRETMEN OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kara Kuyu” dizisinde Ferda’nın mesleği değiştirildi ve yeni hikâyede öğretmen oldu. Deniz Akçay’ın yazdığı, Nezaket Coşkun’un yöneteceği dizi yenilenen senaryosuyla Tokat’ta sete çıkacak.

Öte yandan daha önce ekipten ayrıldığı gündeme gelen Uğur Uzunel’in de kadroda yer aldığı belirtildi.

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Kanal D Onur Tuna Özge Törer
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