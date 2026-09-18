İddialı başlayacaktı ama olmadı! Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor

Kanal D’nin OGM Pictures imzalı iddialı dizisi “Kara Kuyu”nun bu hafta yapılması planlanan okuma provası beklenmedik bir şekilde ertelendi.

Dizinin senaryosunda değişiklik yapıldığı için provanın başka bir tarihte yapılacağı ortaya çıktı.

Başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna’nın paylaşacağı dizinin başrol kadın kahramanı Fikriye, kimlik ve görüntü değiştirerek Savcı Ferda olarak doğduğu topraklara dönüyordu.

SAVCIYDI, ÖĞRETMEN OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kara Kuyu” dizisinde Ferda’nın mesleği değiştirildi ve yeni hikâyede öğretmen oldu. Deniz Akçay’ın yazdığı, Nezaket Coşkun’un yöneteceği dizi yenilenen senaryosuyla Tokat’ta sete çıkacak.

Öte yandan daha önce ekipten ayrıldığı gündeme gelen Uğur Uzunel’in de kadroda yer aldığı belirtildi.