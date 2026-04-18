18 Nisan Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

Öznur Yaslı İkier

18 Nisan 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 02:00 - 05:00 Benim Adım Melek
  • 05:00 - 05:50 Yurda Dönüş
  • 05:50 - 06:35 Yedi Numara
  • 06:35 - 08:55 Beni Böyle Sev
  • 08:55 - 10:15 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:15 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 - 11:50 Yaşam Başka Yerde
  • 11:50 - 13:35 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
  • 13:35 - 15:50 3'te 3
  • 15:50 - 17:50 Aile Meselesi
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Güller ve Günahlar
  • 02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 15:40 The Traitors Türkiye
  • 15:40 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Delikanlı
  • 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 07:00 Futboliye
  • 07:00 - 10:00 Delikanlı
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Kızılcık Şerbeti
  • 15:30 - 18:25 Delikanlı
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Yol Arkadaşım 2

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:20 - 03:00 Erkenci Kuş
  • 03:00 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Ejderham ve Ben
  • 11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Çirkin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:00 Sen Sağ Ben Selamet
  • 02:00 - 03:30 Çakallarla Dans 2:...
  • 03:30 - 05:30 Ateş Kuşları
  • 05:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:40 A.B.İ.
  • 13:40 - 16:50 Kuruluş Orhan
  • 16:50 - 19:00 Hükümet Bey
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:50 Cehennem Melekleri 4

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkeyi terk etmişti! İstenen ceza belli olduÜlkeyi terk etmişti! İstenen ceza belli oldu
Kalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildiKalıcı vasiler atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi

En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

