19 Temmuz Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 00:35

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

00:35 - 01:50

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

01:50 - 03:00

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

03:00 - 05:20

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

05:20 - 06:05

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

06:05 - 07:45

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

07:45 - 10:15

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

10:15 - 12:00

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

İnci Koyu’nda sürekli çöp toplamak zorunda kalan Maki, yardım isteğini akla gelmeyecek bir yöntemle yapar: Müzik Festivali organize ederek! Bu festivale katılmak için yola çıkan kahramanlarımızın başına gelen çeşitli maceralar, festival süresince de devam eder. Sonunda unutulmaz bir müzik grubu kuran kahramanlarımız tüm sorunları çözecek bir planı da uygulamaya koyarlar.

12:00 - 14:10

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

14:10 - 17:45

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

17:45 - 19:00

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Hayri, bir mühendislik harikası olarak tasarladığı halde Hayrimatör'ü çalıştıracak güç kaynağını bir türlü elde edemez. Sonunda uzaylı kahramanımız Zobi'nin desteğiyle Hayrimatör'ü çalıştırmayı başarır. Ancak kötüler icadın peşine düşer.

21:45 - 00:15

Son Sefer

Son Sefer, emekliliğine saatler kalan bir otobüs şoförü ve farklı hayatlardan yolcuların, 15 Temmuz gecesi beklenmedik bir kader yolculuğuna çıktığı sarsıcı bir hikâyeyi anlatıyor.

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:00

Ölüm Savaşçıları

Çin’de yeni hükümdar tüm dövüş sanatlarını yasaklamış, bu sanatlarla ilgilenenlerin ölümle cezalandırılmasını emretmiştir. Bu sebeple de ortaya Ateş Rüzgarı isimli, getirdikleri kelle başına para alan, ödül avcısı bir grup çıkmıştır. Ancak bu ödül avcıları sadece suçluları değil, para için masum halkı da öldürmektedir. Ateş Rüzgarı’nın kendi köylerine gelmekte olduğunu öğrenen bir grup genç, köylerini savunabilmek için yedi kılıcı bulmak üzere Cennet Dağı’na doğru yola çıkarlar.

02:00 - 04:00

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

04:00 - 06:15

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

06:15 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:45

Kara Murat Devler Savaşıyor

Mora'daki kardeşi Komutan Davut ile büyük bir tezgah hazırlayan Vezir Kani Paşa, sadrazam Mahmut Paşa'ya iftira atar. Sadrazamın Mora'da Rumlarla işbirliği yapıp, vatana ihanet ettiğini söyler. Buna inanan Sultan Fatih sadrazamı cellada teslim edince yiğit akıncısı Kara Murat ona isyan eder.

14:45 - 16:30

Password

Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın yeni bölümüne, Sibel Taşçıoğlu konuk oluyor.

16:30 - 19:00

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları; Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı, Öykü Gürman ve Ezgi Eyüboğlu.

23:30 - 01:30

Çember: Kabus

Hakan, onlarca tanığın önünde, daha önce tutukladığı eski bir uyuşturucu satıcısını tartaklar. Ertesi gün olay yerine geldiğinde onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Yakın mesafeden üç mermi ile öldürülen kişi yıllar önce tutukladığı uyuşturucu satıcısı ve dün kavga ettiği Necip Gümüşçü’den başkası değildir. Ekip ile birlikte diğer olası şüphelileri araştırırken, cinayet silahında Hakan’ın parmak izlerinin bulunmasıyla Hakan birden baş şüpheli haline gelir...

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:45

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:45 - 04:45

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

04:45 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:30

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:30 - 15:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

15:45 - 19:00

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Olmadı Kaçarız

Yakın arkadaş olan sosyal medya fenomenleri Umut ve Emre, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele giderler. Burada otel sahibi olan Ezgi ile arkadaş olan Umut ve Emre, Ezgi'nin babasının ölümüne ve otelin zor durumuna üzülür. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen ikili, otele ortak olmaya karar verir. Bu sırada sosyal medya fenomeni olmaya çalışan Serhat, Umut ve Emre'nin kendisini küçüksediğini fark edince büyük bir öfkye kapılır ve onların başına türlü işler açar. Otele müşteri çekmek ve tanıtım yapmak için balayı çiftlerini otele davet eden Umut ve Emre, kendilerini eğlenceli olayların içinde bulur.

22:30 - 00:30

Ağlak Arif

Zengin bir işadamı olan Arif ikinci karısının kendisini terketmesinden korktuğundan söylediği küçük bir yalan başına türlü belalar açar. Ne eskisini ye yenisini memnun edemez, yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.

SHOW TV Yayın Akışı

00:00 - 01:30

Eyvah Eyvah 2

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Hüseyin’in memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz yer alıyor.

01:30 - 04:00

Ay Lav Yu

Tinne Köyü’nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim otuz yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye döner. Ancak Tinne köyü, İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek midir?

04:00 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Siyah Kalp

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya anneleri Sumru'nun izini sürmeye gider. Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışır. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atar. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlar.

08:00 - 10:00

Üç Gelin Altı Damat

Üç yetişkin kızı olan geleneklerine bağlı bir baba, kızlarını korumak için onları çiftliğe halalarının yanına gönderir. Fakat onu burada bir sürpriz bekler. Altı damat adayı kızlarına talip olur.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

İnatçı

Bayram köyün en inatçı kişisi diye tanınmaktadır. Karşı köyden bir kıza aşıktır ve sürekli Zeynep’i istesin diye annesini gönderir. Her seferinde de reddedilir. Bu sırada köye şehirden birtakım zengin adamlar gelir ve köy arazisini kullanıp fabrika sahasına döndürmek istediklerini, bunun içinde köylülerin arsalarını onlara satmaları gerektiğini söylerler. Köylüleri ikna etmek için ellerinden geleni yaparlar fakat Bayram’ı kandırmakta oldukça zorlanacaklardır.

15:30 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Ozan, Fikri ve Bahadır bir kafede sohbet etmektedir. Yanlarına evli erkekler gelir ve bekarları evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fikri ve Jale’nin düğün günüdür, ancak gelen misafirlerin hepsi tuhaf yaratıklardır. Jale’nin absürt gotik ailesiyle Paşa’nın geleneksel ailesi arasında kültür çatışması yaşanır. Nikah şahidi kuyudan çıkar, nedime bir cadıdır. Naime ve Çiçek karşılaşır. Birbirlerinden pek haz etmezler. Aralarında komik bir rekabet başlar, birbirlerine sürekli hava atmaya çalışırlar. Sonunda, ikisinin de hayatlarının göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Hayati ile Nazlı ayrılma kararı almıştır. Bu durumu paylaşmak için dostlarıyla buluşurlar. Paşa ve Mesut, eşleriyle birlikte gelir. Hayati başta ayrılığa üzülse de, Nazlı ve kadınlar her odadan çıktığında, Paşa ile Mesut ona bekar hayatının güzelliklerini anlatarak bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyler. Mesut, bir koroda solisttir ve Çiçek’i etkilemeye çalışır. Bilal ise müzikle ilgisi olmamasına rağmen, yalnızca Çiçek’i beğendiği için koroya katılır. Görgüsüz, kaba ama komik tavırlarıyla parası sayesinde tüm ilgiyi üzerine çeker.

23:45 - 01:30

Züğürt Ağa

Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 02:20

Kocan Kadar Konuş

Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar. Ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.

02:20 - 03:30

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

03:30 - 05:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

05:00 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

09:00 - 11:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

11:00 - 13:30

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

13:30 - 16:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Hayalimdeki Düğün

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

22:15 - 00:15

K-9

Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggs'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak yaptığı seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

ATV Yayın Akışı

00:00 - 02:50

Aile Saadeti

Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir. Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün yüzüne çıkar. Metin'in kaybolması mahallede fark edilince Asker Abi ve Bahtiyar konağa baskın yapmak için plan yapar. Aynı gece, Saadet Hanım'ın sırlarla dolu günlükleri Avukat Fikri'nin ofisinden çalınır. Tekin ise konağı kaybetmemek için hem Fikri'nin geçmişini araştırmaya hem de Hakkı'nın tehditlerinin izini sürmeye başlar.

02:50 - 05:00

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:00 - 07:00

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:00 - 09:00

Gençliğim Eyvah

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu olaylar konu ediliyor. Gençliğim Eyvah; aşkların, büyük sırların ve beceriksizce çevirilen entrikaların komedisi...

09:00 - 12:00

Zembilli

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir. Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

12:00 - 14:00

Kirpi Sonic

Kirpi Sonic, düşmanlarından kaçmak için portal açabilen bir yüzüğe sahiptir. Sonic, Amerika'da Montana adındaki ufak bir kasabada yaşar. Green Hills kasabasının şerifi Tom ve eşi Maddie'yi izler ve onları idolü olarak görür. Sonic tek başına sıkılır ve koşarken büyük bir enerji patlamasına neden olur. Bu enerji patlaması yüzünden Pasifik kıyısında 2 saatlik bir elektrik kesintisi gerçekleşir. Hükumet, bu olayı araştırması için Dr. Robotnik ve asistanı Ajan Stone'dan yardım ister. Sonic sonunda insanlar tarafından fark edilir ve Dr. Robotnik onun güçlerini ele geçirmek ister. Sonic, Tom'un garajında saklanırken Mantar Gezegeni'ne kaçmak için bir portal açarken Tom aniden içeri girer ve Sonic yanlışlıkla San Francisco'ya portal açarak yüzüğü bir binanın çatısına düşürür. Tom ve eşi Maddie, Sonic'e yüzüğünü alabilmesi için yardım etmeye karar verir.

14:00 - 17:10

Aile Saadeti

Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir. Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün yüzüne çıkar. Metin'in kaybolması mahallede fark edilince Asker Abi ve Bahtiyar konağa baskın yapmak için plan yapar. Aynı gece, Saadet Hanım'ın sırlarla dolu günlükleri Avukat Fikri'nin ofisinden çalınır. Tekin ise konağı kaybetmemek için hem Fikri'nin geçmişini araştırmaya hem de Hakkı'nın tehditlerinin izini sürmeye başlar.

17:10 - 19:00

Sümela'nın Şifresi: Temel

Temel, Karadeniz'de yaşayan saf ve hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır. Bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş parasız Temel, Trabzon'un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoylar'ın kızı Zuhal'e aşık olur. Zuhal'i isteyen Temel'i baba Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder. Sevdiğine ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına çıkan Temel, Turgay'ı ikna etmek yerine kendisi de intihar etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan polislerden Sümela Manastırı'nda büyük bir hazine saklandığını öğrenen Temel, intihar etmekten cayıp, bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Bu sayede hem zengin olacak hem de Zuhal'e olan aşkını ispatlayacaktır.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Dünya: Yeni Bir Başlangıç

Bugünden tam 1000 yıl ileride tüm dünyanın bomboş olduğu bir gelecekte artık yaşam insanoğlu için başka gezegenlerdedir. Babası Cypher ile Kitai, çıktıkları bir yolculuk sırasında uzay gemileri bozulunca Dünya'ya mecburen inmek zorunda kalırlar. Yolculuk sırasında ağır şekilde yaralanan Cypher ve oğlu Kitai'yi terk edilmiş ve tuhaf yaratıklarla dolu Dünya'da tehlikeli bir mücadele beklemektedir.

22:00 - 01:00

Aile Saadeti

Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir. Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün yüzüne çıkar. Metin'in kaybolması mahallede fark edilince Asker Abi ve Bahtiyar konağa baskın yapmak için plan yapar. Aynı gece, Saadet Hanım'ın sırlarla dolu günlükleri Avukat Fikri'nin ofisinden çalınır. Tekin ise konağı kaybetmemek için hem Fikri'nin geçmişini araştırmaya hem de Hakkı'nın tehditlerinin izini sürmeye başlar.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

03:30 - 06:00

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 10:00

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

10:00 - 15:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:45 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.