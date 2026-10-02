2 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

2 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında hangi diziler, programlar ve yarışmalar var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8’in gün boyu yayınlayacağı yapımlar ve saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

01:45 - 03:05 Seksenler

03:05 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Uzak Şehir

NOW Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Ömür Usta

02:45 - 04:30 İnadına Aşk

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Ömür Usta

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:30 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş

03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı

03:00 - 05:30 Tuzlu Kahve

05:30 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Mercan Köşk

05:00 - 08:00 Gözleri KaraDeniz

08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 20:45 Mercan Köşk

20:45 - 21:45 Milli Maça Doğru

TV8 Yayın Akışı