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2 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında hafta sonuna yaklaşırken 2 Ekim Cuma günü yayınlanacak dizi, program ve yarışmalar merak ediliyor. Akşam kuşağında sevilen yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, kanalların gün boyunca ekrana getireceği programlar da belli oldu. İşte 2 Ekim 2026 Cuma TV yayın akışı...

2 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

2 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında hangi diziler, programlar ve yarışmalar var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8’in gün boyu yayınlayacağı yapımlar ve saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:45 - 03:05 Seksenler
  • 03:05 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Uzak Şehir

NOW Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Ömür Usta
  • 02:45 - 04:30 İnadına Aşk
  • 04:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Ömür Usta
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:30 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
  • 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
  • 03:00 - 05:30 Tuzlu Kahve
  • 05:30 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Mercan Köşk
  • 05:00 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
  • 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 20:45 Mercan Köşk
  • 20:45 - 21:45 Milli Maça Doğru

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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