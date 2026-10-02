2 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

2 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında hangi diziler, programlar ve yarışmalar var? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8’in gün boyu yayınlayacağı yapımlar ve saatleri...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:45 - 03:05 Seksenler
- 03:05 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:15 Seksenler
- 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Uzak Şehir
NOW Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Ömür Usta
- 02:45 - 04:30 İnadına Aşk
- 04:30 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Şevkat Yerimdar
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Ömür Usta
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:30 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
- 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
- 03:00 - 05:30 Tuzlu Kahve
- 05:30 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 Mercan Köşk
- 05:00 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
- 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 20:45 Mercan Köşk
- 20:45 - 21:45 Milli Maça Doğru
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
- 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz