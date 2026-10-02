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Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Şenolsun uyuşturucu test sonucu pozitif olarak açıklanmıştı. Şenolsun bu haberlerin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında, aralarında oyuncuların da yer aldığı çok sayıda ünlü isimden biyolojik örnek alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Melisa Şenolsun da işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek test verdi. Gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan oyuncunun yapılan testinin pozitif sonuçlandığı öğrenildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu 1

'ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİM'

Şenolsun, sosyal medya hesabından konuya dair ilk kez açıklama yaptı. Şenolsun, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim."

"Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum."

"Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır. Sevgilerimle, Melisa Şenolsun"

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu 2

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Melisa Şenolsun uyuşturucu
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