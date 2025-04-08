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2 Nisan'da dükkanını kapattığı söylenmişti! Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış! MasterChef'ten kovuldu mu?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestolardan sonra 2 Nisan'da boykot çağrısı yapılmıştı. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun da bu çağrılara uyup dükkanını kapattığı söylenmiş ve ünlü şef ''Sorry. We are closed'' paylaşımı yapmıştı. Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik bir çıkış geldi...

2 Nisan'da dükkanını kapattığı söylenmişti! Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış! MasterChef'ten kovuldu mu?
Öznur Yaslı İkier

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alınmıştı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun yanında "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" denilerek boykotun kapsamı genişletilmişti.

Boykota destek veren ünlü isimler sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yapmıştı. Bu isimlerden birinin de MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olduğu söylenmişti.

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Somer Sivrioğlu'nun 2 Nisan günü dükkanının kapalı olması ve ''Sorry. We are closed'' paylaşımı yapması boykota destek olarak yorumlanmıştı.

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MSTERCHEF'TEN KOVULDU MU?

Bugün ise magazin kulislerinde Somer Sivrioğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden MasterChef'ten kovulduğu iddiası gündeme geldi.

Bu iddiaların ardından ünlü şef menajeri aracılığıyla bir açıklama yaptı ve boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.

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'PROTESTOYU DESTEKLEMİYORUM'

Sivrioğlu, ''Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum.'' ifadelerini kullandı. Somer Sivrioğlu'nun menajeri ''Somer Sivrioğlu, MasterChef'ten kovuldu'' iddiasının da gerçek dışı olduğunu söyledi.

Somer Sivrioğlu'nun menajeri ayrıca ünlü şefin 2 Nisan'da dükkanının kapalı olduğu iddiasını da yalanladı. Ünlü şefin menajeri boykot günü Sivrioğlu'nun Avustralya'dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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