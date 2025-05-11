20 bin TL'den satışa çıktı talep çok olunca bir gecede yüzde 37,5 zam geldi! Jennifer Lopez'in kulis istekleri de gündemde

Dünyaca ünlü pop müzik ikonu Jennifer Lopez, “Up All Night Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Lopez, 23 Temmuz 2025 tarihinde Antalya’da yer alan lüks bir otelde konser verecek. Lopez'in konser fiyatları ise günlerdir gündemde.

Otelin misafirlerinin konseri ücretsiz izleyebileceği etkinlikte konsere limitli sayıda bilet satışı yapıldı. Ancak Jennifer Lopez için büyük talep vardı.

Konser biletleri 20 bin TL'den satışa çıktıktan 24 saat sonra fazla talep nedeniyle yüzde 37,5 zamla 27 bin 500 TL'ye yükseldi.

KULİS İSTEKLERİ DE İLGİNÇ

Öte yandan Jennifer Lopez'in kulis istekleri de gündeme geldi. Sözcü'de yer alan habere göre; JLO'nun Antalya'da kalacağı villanın sıcaklığı tam 14 derece ve tamamı beyaz renkte olacak.

Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak. Çikolata kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak.

Villada özel bir spor salonu da olacak.