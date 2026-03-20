20 Mart Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 20 mart 2026 cuma akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

20 Mart Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

20 Mart 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:15 - 02:00 Maça Yetişsin Usta
  • 02:00 - 04:05 Gönül Dağı
  • 04:05 - 06:00 Dengi Dengine
  • 06:00 - 07:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07:00 - 08:15 Bayram Namazı
  • 08:15 - 08:30 Avrupalı Müslümanlar
  • 08:30 - 10:30 Bayram Sevinci
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 15:50 Dengi Dengine
  • 15:50 - 16:15 Mabedin Gölgesinde
  • 16:15 - 19:00 Bayram Havası
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:40 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Yarının Sınırında
  • 01:00 - 03:00 Yarının Sınırında
  • 03:00 - 04:45 Beyaz'la Joker
  • 04:45 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü
  • 13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 - 16:40 Gelinim Mutfakta
  • 16:40 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:30 Düğün Dernek
  • 02:30 - 03:45 Veliaht
  • 03:45 - 05:00 Acele Koca Aranıyor
  • 05:00 - 08:15 Sandık Kokusu
  • 08:15 - 10:15 İbo İle Güllüşah
  • 10:15 - 12:30 Gırgıriye
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Aile Arasında

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Bittin Sen
  • 02:00 - 03:30 Bittin Sen
  • 03:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 21:45 Otel Transilvanya 3: Yaz...

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 A.B.İ.
  • 03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - 07:00 Aile Saadeti
  • 07:00 - 08:45 Kahvaltı Haberleri
  • 08:45 - 10:40 Nihat Hatipoğlu...
  • 11:00 - 13:00 Aman Reis Duymasın
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Bayramlık

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 02:45 Caner Taslaman ile...
  • 02:45 - 04:15 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 04:15 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

