20 Mart Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

20 Mart 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

01:15 - 02:00 Maça Yetişsin Usta

02:00 - 04:05 Gönül Dağı

04:05 - 06:00 Dengi Dengine

06:00 - 07:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07:00 - 08:15 Bayram Namazı

08:15 - 08:30 Avrupalı Müslümanlar

08:30 - 10:30 Bayram Sevinci

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 15:50 Dengi Dengine

15:50 - 16:15 Mabedin Gölgesinde

16:15 - 19:00 Bayram Havası

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:40 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Yarının Sınırında

01:00 - 03:00 Yarının Sınırında

03:00 - 04:45 Beyaz'la Joker

04:45 - 07:00 Zalim İstanbul

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü

13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 - 16:40 Gelinim Mutfakta

16:40 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30 Düğün Dernek

02:30 - 03:45 Veliaht

03:45 - 05:00 Acele Koca Aranıyor

05:00 - 08:15 Sandık Kokusu

08:15 - 10:15 İbo İle Güllüşah

10:15 - 12:30 Gırgıriye

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:45 Aile Arasında

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Bittin Sen

02:00 - 03:30 Bittin Sen

03:30 - 05:00 Sefirin Kızı

05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın

07:00 - 09:30 Sefirin Kızı

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 21:45 Otel Transilvanya 3: Yaz...

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 A.B.İ.

03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 07:00 Aile Saadeti

07:00 - 08:45 Kahvaltı Haberleri

08:45 - 10:40 Nihat Hatipoğlu...

11:00 - 13:00 Aman Reis Duymasın

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 Bayramlık

TV8 Yayın Akışı