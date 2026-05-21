20 Mayıs 2026 güncel reyting sonuçları! Zirve yine değişmedi

Dün akşam televizyon ekranlarında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği programların reyting sıralaması belirlendi. Gecenin en dikkat çekici yapımları arasında kıyasıya rekabet oldu.

Listenin zirvesinde "YERALTI" yer aldı. NOW kanalında yayınlanan dizi, sunduğu etkileyici sahnelerle dikkat çekti. Akabinde "ESREF RÜYA", Kanal D’de yayınlandığı saatlerde yüksek izlenme oranları ile ikinci sıraya oturdu. Bu iki yapımın ardından "YERALTI (ÖZET)" NOW kanalında, daha önce izlemeyi kaçıranlara bir fırsat sundu.

ATV'den "ESRA EROL'DA", gündüz kuşağındaki programlarıyla reytinglerini artırdı. Sabah saatlerinde "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı ATV ekranlarında yayınlandı. Bu program önemli bir izlenme oranı elde etti.

Akşam saatlerinde "ESREF RÜYA (ÖZET)", yeni izleyiciler çekerek Kanal D’nin reyting listesindeki yerini korudu. "ATV ANA HABER" programı akşam haberlerini sunarken, izleyenlerin ilgisini çekti.

TV ekranlarında farklı programların yer aldığı bu rekabet dolu akşam, izleyicilere birçok seçenek sundu. Reyting sıralamaları, bu programların popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜNCEL REYTİNG SIRALAMASI ŞÖYLE:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 YERALTI NOW 20:59:11 24:14:39 2 ESREF RUYA KANAL D 20:58:31 24:17:45 3 YERALTI (OZET) NOW 20:00:25 20:58:56 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:11 18:46:19 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:56 12:59:57 6 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:52 20:58:20 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:50:05 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:15 9 FREIBURG-ASTON VILLA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:49:07 24:02:10 10 SURVIVOR TV8 20:51:36 24:26:00

Kaynak: TİAK