Arka Sokaklar bitiyor mu, final mi yapacak? Karar şaşırttı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 20. sezon finalini 5 Haziran Cuma akşamı yapacak.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun emanetini devam ettiren Kanal D’de yapılan toplantının ardından oyunculara yeni sezon için gelen başka teklifleri değerlendirebilecekleri söylenmişti. Bu durum 20 yıldır süren dizinin sadık seyircilerini üzdü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizinin devam edip etmeyeceği eylül ayında oluşacak koşullara göre belli olacak.

Dizinin hayranları sosyal medyada bu karara tepki gösterdi. İzleyiciler; 'final kararından vazgeçin', 'dizi bitmesin', '20 yıllık seyirciye yapılan saygısızlık', 'gerçekten çok üzüldüm' gibi yorumlar yapıldı.